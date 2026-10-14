Cấp phép nội dung cho AI, báo chí vẫn có nguy cơ mất độc giả

AI trở thành "cánh cửa" chính đến với tin tức

Các thỏa thuận cấp phép nội dung cho AI đang mở ra nguồn thu mới cho ngành báo chí. Khi doanh nghiệp công nghệ muốn tiếp cận những bài báo chất lượng cao, kho lưu trữ hoặc dữ liệu thời gian thực, việc trả phí cho các tòa soạn là hợp lý.

Dù vậy, cần phân biệt giữa nguồn thu trước mắt và chiến lược bảo vệ hoạt động báo chí về lâu dài. Tiền bản quyền có thể giúp các tòa soạn tăng doanh thu, nhưng không bảo đảm họ tiếp tục giữ được mối quan hệ trực tiếp với độc giả.

Hãy hình dung một người dùng hỏi trợ lý AI về những diễn biến tại Ukraine trong đêm trước, tác động đến thị trường và các thay đổi đáng chú ý. AI có thể tổng hợp thông tin từ Reuters, Financial Times, New York Times cùng các nguồn chuyên ngành để đưa ra câu trả lời đầy đủ mà người dùng không cần truy cập bất kỳ trang báo nào.

Các tòa soạn cần tìm cách hợp tác với AI mà vẫn giữ được thương hiệu và mối liên hệ với độc giả. Ảnh: INMA

Đây là thách thức mang tính cấu trúc đối với ngành báo chí. AI kiểm soát giao diện mà người dùng tương tác, đồng thời ngày càng giữ vai trò trung tâm trong mối quan hệ giữa công chúng và thông tin. Các tòa soạn có nguy cơ chỉ còn là nguồn cung cấp dữ liệu phía sau.

Khi AI ngày càng giỏi tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, nội dung của từng cơ quan báo chí cũng dễ bị xem là có thể thay thế cho nhau. Người dùng nhận được câu trả lời hữu ích mà không nhất thiết nhớ nguồn thông tin hay truy cập website của đơn vị đã tạo ra nội dung.

Do đó, nếu chỉ dựa vào cấp phép, các tòa soạn có thể rơi vào vòng luẩn quẩn. Họ cung cấp nội dung chất lượng để giúp AI cải thiện sản phẩm, người dùng dành nhiều thời gian hơn trên nền tảng AI, trong khi mối quan hệ trực tiếp giữa độc giả và tòa soạn ngày càng suy yếu. Ngay cả những khoản thanh toán nhỏ thông qua ví AI cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề này.

Giúp AI nhận biết tài khoản báo chí của người dùng

Thay vì chỉ nhận tiền từ các công ty AI để sử dụng bài báo, các tòa soạn có thể cho phép người dùng xác nhận tài khoản đọc báo của mình để AI sử dụng những nội dung họ đã trả phí. Nhờ đó, AI biết người dùng được quyền tiếp cận những nội dung nào và có thể sử dụng chúng để trả lời câu hỏi.

Chẳng hạn ví dụ về Thí nghiệm Trí tuệ Chuyên gia của Google. Với mô hình này, người dùng có thể cho phép trợ lý AI Gemini sử dụng những cuốn sách họ đã mua. Google cho biết cách làm tương tự có thể được mở rộng sang các dịch vụ trả phí của bên thứ ba và lĩnh vực nghiên cứu kinh doanh.

Nếu áp dụng vào lĩnh vực tin tức, người dùng có thể xác nhận tài khoản Wall Street Journal (WSJ) với trợ lý AI cá nhân. Khi được hỏi về một vấn đề liên quan, AI có thể sử dụng các bài báo mà người dùng được quyền đọc để đưa ra câu trả lời.

Điều quan trọng là WSJ vẫn được nêu tên rõ ràng, thay vì chỉ trở thành một nguồn thông tin ẩn trong câu trả lời của AI. Người đã trả tiền đọc báo có thể tiếp cận những nội dung chuyên sâu và tìm hiểu thêm từ các bài viết mà người dùng thông thường không được đọc.

Người dùng cũng có thể quản lý tài khoản, tìm hiểu các gói đọc báo khác hoặc nâng cấp quyền truy cập ngay trong giao diện AI mà không cần chuyển sang website của tờ báo.

Cách làm này giúp cả ba bên cùng có lợi. Người dùng nhận được câu trả lời hữu ích hơn, AI có thêm nguồn tin đáng tin cậy, còn cơ quan báo chí vẫn giữ được tên tuổi và mối liên hệ với độc giả. Thay vì chỉ nhận tiền để AI sử dụng bài viết, các tòa soạn có cơ hội duy trì giá trị của dịch vụ đọc báo mà họ cung cấp.

Từ cung cấp nội dung đến xây dựng niềm tin

Các tòa soạn cần mở rộng cách tiếp cận khi đàm phán với doanh nghiệp AI. Thay vì chỉ nhấn mạnh rằng AI cần nội dung của họ, các tòa soạn nên chứng minh rằng thương hiệu, uy tín và mối quan hệ với người dùng có thể giúp cải thiện sản phẩm AI.

Các cơ quan báo chí sở hữu những lợi thế mà việc cung cấp dữ liệu đơn thuần không thể thay thế hoàn toàn, bao gồm chuyên môn, uy tín thương hiệu, khả năng tạo dựng niềm tin và cộng đồng khách hàng trả phí. Những yếu tố này có thể hỗ trợ các công ty AI giải quyết bài toán xác định nguồn gốc thông tin, đánh giá độ tin cậy và cá nhân hóa câu trả lời theo quyền truy cập của từng người dùng.

Đổi lại, tòa soạn cần được hưởng lợi từ mối quan hệ hợp tác thay vì chỉ nhận tiền để cung cấp nội dung. AI có thể tiếp cận các nguồn thông tin đáng tin cậy theo thỏa thuận, tòa soạn duy trì danh tính và mối quan hệ với độc giả, còn người dùng nhận được sản phẩm hữu ích hơn.

Sự khác biệt nằm ở chỗ cấp phép chủ yếu giải quyết vấn đề quyền sử dụng nội dung và doanh thu, trong khi xác thực có thể giúp duy trì mối liên hệ giữa người dùng và thương hiệu báo chí.

Nếu mô hình này phát triển, cuộc cạnh tranh của ngành báo chí sẽ không còn chỉ xoay quanh việc thu hút sự chú ý của độc giả hoặc kéo họ đến website. Các tòa soạn còn phải thuyết phục những hệ thống AI đang thay mặt người dùng tìm kiếm, lựa chọn và tổng hợp thông tin.