Cấp phép đầu tư nhà máy sản xuất graphene và biochip công nghệ cao đầu tiên tại Khánh Hòa

Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy sản xuất graphene và biochip công nghệ cao Hememics Việt Nam tại Cụm Công nghiệp Trảng É 2 (xã Suối Dầu). Dự án đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược thu hút công nghệ lõi, công nghệ sinh học và vật liệu mới của địa phương.

Vật liệu graphene là một mạng lưới carbon hình lục giác chỉ dày một nguyên tử. Ảnh: Max Pixel

Dự án do Công ty Cổ phần Hememics Việt Nam (đặt trụ sở và nhà máy tại Cụm Công nghiệp Trảng É 2 với diện tích sử dụng đất hơn 14.400m2) đảm nhận. Đây là doanh nghiệp do liên danh nhà đầu tư gồm Hememics Biotechnologies, Inc (Hoa Kỳ) và Công ty Cổ phần Việt Khánh (Khánh Hòa) thành lập.

Dự án hướng đến các mục tiêu chiến lược trong sản xuất và nghiên cứu công nghệ cao. Ở mảng vật liệu tiên tiến, dự án tập trung sản xuất vật liệu graphene (một dạng của carbon, là một vật liệu mới rất cứng), màng graphene đơn lớp, đa lớp cùng các sản phẩm từ graphene, carbon và graphite phục vụ linh kiện điện tử và cảm biến sinh học. Cùng với đó, nhà máy đẩy mạnh sản xuất linh kiện điện tử, biochip (vi mạch sinh học), chip cảm biến, vi điện cực, các thiết bị đo lường và đọc tín hiệu chuyên dụng.

Trong lĩnh vực y tế, dự án hướng tới việc sản xuất các dòng biochip, chip vi lưu, cảm biến sinh học, bộ xét nghiệm và sản phẩm chẩn đoán in vitro (thuốc thử, sinh phẩm dùng xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngoài cơ thể) theo đúng quy định của pháp luật. Song song với hoạt động sản xuất, đơn vị còn triển khai các nghiên cứu phát triển công nghệ (R&D) chuyên sâu thuộc lĩnh vực vật lý, hóa học, sinh học, khoa học vật liệu, công nghệ nano và y dược.

Nhà máy sản xuất graphene và biochip công nghệ cao Hememics Việt Nam sẽ được xây dựng tại Cụm Công nghiệp Trảng É 2.

Tiến sĩ David Ho - Chủ tịch kiêm Giám đốc khoa học của HeMemics Biotechnologies, Inc cho biết, được cấp chứng nhận đầu tư tại Khánh Hòa là bước tiến rất quan trọng trong việc phát triển công nghệ cao tại Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng. Về cơ hội, các nền kinh tế như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan (Trung Quốc) đang tập trung sức mạnh lớn vào AI và sản xuất phần cứng, đặc biệt là chip silicon truyền thống. Tuy nhiên, giới hạn vật lý của công nghệ cũ đang tới gần.

Theo ông, cơ hội của Việt Nam là thâm nhập ngay vào tầng cơ bản nhất, kiểm soát chip và công nghệ ở cấp độ phân tử. Làm chủ các vật liệu 2D như graphene chính là nền tảng của khoa học thế hệ mới. Bằng cách làm chủ công nghệ ở cấp độ phân tử, Việt Nam có thể tạo ra một bước nhảy vọt để vươn lên vị thế hàng đầu thế giới trong thế hệ vi mạch và năng lượng tiếp theo.

Ông nhận định, phần lớn graphene hiện nay vẫn ở dạng thô, chất lượng thấp và chưa đáp ứng được yêu cầu khắt khe của các ứng dụng công nghệ cao như: Chip AI thế hệ mới, cảm biến sinh học tinh vi hay pin năng lượng tiên tiến. Nắm bắt cơ hội này, Hememics đã cùng đối tác tại Việt Nam hợp tác để xây dựng nhà máy sản xuất graphene tại Khánh Hòa.

Mục tiêu chiến lược của dự án là đưa công nghệ cao về Việt Nam để chế tạo graphene với độ tinh khiết cao nhất, đồng thời đạt được mức giá thương mại hóa đột phá. Điều này sẽ giúp Việt Nam, Hoa Kỳ và các quốc gia đối tác tự chủ nguồn cung vật liệu 2D chất lượng cao ổn định, phục vụ cho các sản phẩm công nghệ cao cũng như hoạt động nghiên cứu, phát triển tiên tiến.

Về công nghệ, dự án ứng dụng phương pháp lắng đọng hơi hóa học (CVD) để tạo ra vật liệu graphene chất lượng cao, cùng công nghệ vi lưu kết hợp in nano nhằm chế tạo các cấu trúc vi mô độ chính xác cao phục vụ y sinh và môi trường. Các công nghệ này được tiếp nhận và chuyển giao từ đối tác Hoa Kỳ, sau đó từng bước nghiên cứu, cải tiến và nội địa hóa phù hợp với điều kiện sản xuất tại Việt Nam.

Tiến độ thực hiện dự án được chia làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1 (2026 - 2027) sẽ triển khai xây dựng, lắp đặt và đưa vào hoạt động vào quý II/2027. Giai đoạn 2 (2028 - 2030) tiếp tục mở rộng nhà máy, nâng cấp các công đoạn rửa, xử lý, kiểm tra, lắp ráp và đẩy mạnh R&D nhằm mở rộng quy mô sản xuất. Thời hạn hoạt động của dự án kéo dài đến ngày 6-4-2066.