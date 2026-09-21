Cấp nước Thủ Đức (TDW) thay Chủ tịch HĐQT, chốt quyền trả cổ tức tiền mặt sau kết quả kinh doanh bán niên khởi sắc

Thay mới Chủ tịch Hội đồng quản trị và chốt quyền chia cổ tức

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức vừa phát đi bản công bố thông tin bất thường về những thay đổi trong cơ cấu nhân sự cấp cao. Căn cứ theo Nghị quyết số 45/NQ-CNTĐ-HĐQT được Hội đồng quản trị ban hành ngày 18/09/2026, bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt, hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị, đã chính thức được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty. Quyết định phân công nhiệm vụ mới cho bà Nguyệt có hiệu lực kể từ ngày 18/09/2026 và sẽ kéo dài cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ở chiều hướng ngược lại, bà Vũ Phương Thảo đã chính thức thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Cấp nước Thủ Đức cũng từ ngày 18/09/2026. Việc miễn nhiệm đối với bà Thảo được thực thi dựa trên cơ sở nghị quyết của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Bên cạnh những diễn biến về mặt nhân sự, doanh nghiệp cũng mang đến tin vui cho các nhà đầu tư khi thông báo về kế hoạch chi trả cổ tức. Cụ thể, ngày 30/09/2026 được ấn định là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt. Nguồn chi trả được trích xuất từ phần lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến cuối kỳ trước, bao gồm kết quả kinh doanh từ năm 2024 trở về trước.

Tỷ lệ chi trả cổ tức được hội đồng quản trị thông qua là 3% trên mệnh giá. Điều này đồng nghĩa với việc cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu TDW sẽ được nhận về 300 đồng tiền mặt. Theo đúng lộ trình, công ty sẽ thực hiện thanh toán khoản cổ tức này vào tài khoản của các cổ đông vào ngày 15/10/2026.

Lãi bán niên tăng vọt 15% bất chấp áp lực chi phí mua sỉ nước sạch

Những quyết định về nhân sự và cổ tức được đưa ra trong bối cảnh tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang ghi nhận những kết quả tích cực. Dữ liệu từ báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã qua soát xét cho thấy tổng doanh thu của công ty trong sáu tháng đầu năm đạt mức hơn 691 tỷ đồng, đánh dấu mức tăng trưởng xấp xỉ 4% so với cùng kỳ năm trước.

Song hành cùng doanh thu, tổng chi phí vận hành của doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng gần 3%, chạm ngưỡng gần 653 tỷ đồng. Trong cơ cấu chi phí, khoản mục giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 440 tỷ đồng. Nguyên nhân cốt lõi khiến giá vốn hàng bán tăng gần 3% so với cùng kỳ xuất phát từ việc chi phí mua sỉ nước sạch từ Tổng công ty đã tăng hơn 4% so với số liệu của nửa đầu năm 2025.

Tuy nhiên, nhờ vào nỗ lực tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị hiệu quả các khoản chi phí khác, kết quả lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng. Sau khi trừ đi toàn bộ các khoản thuế và chi phí liên quan, Cấp nước Thủ Đức ghi nhận mức lãi ròng bán niên năm 2026 đạt gần 31 tỷ đồng. Con số này thể hiện mức tăng trưởng gần 15% so với lợi nhuận thu về trong sáu tháng đầu năm 2025, cho thấy khả năng sinh lời ổn định của doanh nghiệp phân phối nước sạch này trên thị trường.