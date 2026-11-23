Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã chứng khoán: TDW) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận được Quyết định số 8215/QĐ-XPHC ngày 18/11/2026 của Thuế TP.HCM liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo quyết định, cơ quan thuế xác định TDW có các hành vi vi phạm gồm: khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp; khai sai dẫn đến thiếu số thuế GTGT phải nộp và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp trong năm 2022 và năm 2024.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp dẫn đến thiếu số thuế GTGT phải nộp trong các tháng 4/2022, 8/2022, 10/2022 và tháng 7/2024; đồng thời làm thiếu số thuế TNDN phải nộp trong năm 2022 và năm 2024.

Với các vi phạm trên, Thuế TP.HCM quyết định xử phạt TDW tổng cộng 279,8 triệu đồng. Trong đó, tiền phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế GTGT là 51,8 triệu đồng; khai sai dẫn đến thiếu thuế TNDN là 119,7 triệu đồng; khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thuế GTGT là 7,2 triệu đồng.

Phần còn lại gồm tiền phạt do sử dụng hóa đơn không hợp pháp dẫn đến thiếu thuế GTGT là 28,8 triệu đồng và thiếu thuế TNDN là 72,4 triệu đồng.

Bên cạnh tiền phạt, TDW còn phải nộp bổ sung 924,8 triệu đồng tiền thuế truy thu, gồm 278,3 triệu đồng thuế GTGT và 646,5 triệu đồng thuế TNDN.

Đồng thời, doanh nghiệp phải thanh toán 196,1 triệu đồng tiền chậm nộp thuế, trong đó tiền chậm nộp thuế GTGT là 73,1 triệu đồng và thuế TNDN là 123 triệu đồng. Khoản tiền này được tính đến hết ngày 11/11/2026.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà Cấp nước Thủ Đức phải thực hiện là 1,4 tỷ đồng.

Ngoài các khoản phải nộp trên, quyết định cũng xác định số thuế GTGT còn được khấu trừ của doanh nghiệp giảm 1,7 triệu đồng. TDW có trách nhiệm điều chỉnh số thuế giảm khấu trừ này vào hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế nhận được quyết định.

Theo quyết định, doanh nghiệp có trách nhiệm chấp hành trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Công ty cũng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với quyết định theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, quyết định xử phạt xác định tình tiết tăng nặng đối với TDW là vi phạm nhiều lần, trong khi không có tình tiết giảm nhẹ.

TDW báo lãi tăng hơn 66% trong quý III

Cấp nước Thủ Đức ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 353,4 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 17,6 tỷ đồng, tăng 66,1%.

Cụ thể, trong quý III/2026, lợi nhuận gộp của TDW đạt 128,7 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 30,3 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng mạnh 104,2%, lên 2,9 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng tăng 9,3%, lên 69,1 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14,5%, còn 34,7 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh của TDW.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.042 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 48,2 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về kết quả kinh doanh quý III/2026, Cấp nước Thủ Đức cho biết tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ sản lượng tiêu thụ và giá bán nước sạch tăng, trong khi tốc độ tăng chi phí thấp hơn tốc độ tăng doanh thu.

Cụ thể, sản lượng nước sạch tiêu thụ trong quý đạt 29 triệu m³, tăng 4,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng hơn 1,3 triệu m³. Yếu tố này đóng góp thêm 15,2 tỷ đồng doanh thu. Bên cạnh đó, giá bán nước sạch bình quân đạt 12.077,18 đồng/m³, tăng 0,6%, tương ứng tăng 70,32 đồng/m³, đóng góp thêm 2 tỷ đồng doanh thu.

Doanh thu từ dịch vụ gắn đồng hồ nước và các dịch vụ khác cũng tăng 672,9 triệu đồng, tương ứng mức tăng 33,8% so với cùng kỳ.

Theo doanh nghiệp, tổng doanh thu quý III/2026 tăng 5,3%, tương ứng tăng 17,9 tỷ đồng, trong khi tổng chi phí hoạt động chỉ tăng 2,9%, tương ứng tăng 9,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5,9 tỷ đồng, tương ứng giảm 14,5%, nhờ tiết giảm một số khoản chi phí quản lý.

Những yếu tố này góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động và thúc đẩy lợi nhuận sau thuế của TDW tăng trưởng trong quý III/2026.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của TDW đạt 683,6 tỷ đồng, giảm 32,4 tỷ đồng, tương ứng giảm 4,5% so với thời điểm đầu năm.

Đối với tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 84,4 tỷ đồng, giảm 17,3% so với đầu năm. Đây vẫn là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhóm tài sản ngắn hạn, tương đương 44%. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 150,3%, lên 53,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp ghi nhận dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 7,1 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của TDW tại thời điểm cuối tháng 9/2026 đạt 42,6 tỷ đồng, giảm 12,7% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn khác ghi nhận 11,1 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí chờ phân bổ ngắn hạn.

Về cơ cấu nguồn vốn, tại ngày 30/9/2026, nợ phải trả của TDW đạt 417,8 tỷ đồng, giảm 7,9% so với đầu năm và chiếm 61,1% tổng nguồn vốn. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 265,9 tỷ đồng, tăng 1,3%, tương ứng 38,9% tổng nguồn vốn.

Đáng chú ý, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp, với 326,7 tỷ đồng, tương đương 78,2% tổng nợ phải trả. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn đạt 95,6 tỷ đồng, chủ yếu là khoản phải trả Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ghi nhận 82,4 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 69,5 tỷ đồng.

Các khoản mục đáng chú ý khác gồm phải trả người lao động 27,8 tỷ đồng, quỹ khen thưởng và phúc lợi 21,2 tỷ đồng, người mua trả tiền trước ngắn hạn 10,3 tỷ đồng và phải trả ngắn hạn khác 10,1 tỷ đồng.

Đối với nợ dài hạn, doanh nghiệp ghi nhận 91 tỷ đồng, toàn bộ là các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Như vậy, tổng dư nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn của TDW tại cuối quý III/2026 đạt 160,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 265,9 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 85 tỷ đồng, tương ứng 8,5 triệu cổ phiếu phổ thông. Quỹ đầu tư phát triển tăng từ 69,2 tỷ đồng đầu năm lên 85 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026, bằng với vốn điều lệ.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 95,9 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận lũy kế đến cuối kỳ trước là 47,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế phát sinh trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 48,3 tỷ đồng.