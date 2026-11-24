Bị xử phạt thuế gần 280 triệu đồng, cổ phiếu bị “cắt” margin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố Thông báo số 2264/TB-SGDHCM ngày 23/11/2026 về việc bổ sung cổ phiếu TDW của Công ty CP Cấp nước Thủ Đức vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Lý do được HOSE đưa ra là doanh nghiệp nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật thuế. Theo đó, cổ phiếu TDW không còn đủ điều kiện để các công ty chứng khoán cấp vốn vay ký quỹ cho nhà đầu tư mua cổ phiếu này.

Trước đó, ngày 20/11/2026, Cấp nước Thủ Đức công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 8215/QĐ-XPHC ngày 18/11/2026 của Thuế TP.HCM liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo quyết định này, cơ quan thuế xác định Cấp nước Thủ Đức có hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp. Doanh nghiệp đồng thời có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp trong các năm 2022 và 2024.

Thông báo của HoSE về việc mã TDW không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (Ảnh: HoSE)

Đặc biệt, quyết định xử phạt còn xác định Cấp nước Thủ Đức có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT phải nộp trong các tháng 4/2022, 8/2022, 10/2022 và 7/2024, cùng số thuế TNDN phải nộp trong năm 2022 và năm 2024.

Cơ quan thuế áp dụng tình tiết tăng nặng đối với doanh nghiệp là vi phạm nhiều lần, đồng thời không ghi nhận tình tiết giảm nhẹ. Với những vi phạm trên, Cấp nước Thủ Đức bị xử phạt hành chính hơn 279 triệu đồng.

Không dừng ở khoản tiền phạt, cơ quan thuế còn yêu cầu Cấp nước Thủ Đức khắc phục hậu quả bằng việc nộp số thuế truy thu hơn 924 triệu đồng. Doanh nghiệp đồng thời phải nộp thêm hơn 196 triệu đồng tiền chậm nộp thuế, được tính đến hết ngày 11/11/2026.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp theo quyết định là hơn 1,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm 1,67 triệu đồng thuế GTGT còn được khấu trừ.

Lợi nhuận 9 tháng tăng 29%, tiền mặt giảm còn 84 tỷ đồng

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý III/2026 của Cấp nước Thủ Đức ghi nhận doanh thu thuần đạt 353,37 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán chỉ tăng khoảng 3%, lên 224,63 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng khoảng 9%, đạt 128,74 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng khoảng 9%, lên 69,12 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm khoảng 15%, xuống còn 34,73 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 2,92 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí lãi vay.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Cấp nước Thủ Đức ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt 17,59 tỷ đồng, tăng khoảng 66% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.042,35 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 377,92 tỷ đồng, tăng khoảng 6%.

Chi phí bán hàng trong 9 tháng đạt 197,91 tỷ đồng, tăng khoảng 6%. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm khoảng 6%, xuống còn 111,68 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng gần 189%, lên 8,16 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí lãi vay.

Kết quả, Cấp nước Thủ Đức ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 60,45 tỷ đồng, tăng khoảng 29%. Lợi nhuận sau thuế đạt 48,25 tỷ đồng, cũng tăng khoảng 29% so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2026 của Cấp nước Thủ Đức tăng 29%, trong khi lượng tiền mặt giảm so với đầu năm. (Ảnh: BCTC quý III/2026)

Mặc dù lợi nhuận tăng trưởng, lượng tiền mặt của doanh nghiệp lại giảm so với đầu năm. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Cấp nước Thủ Đức đạt 683,64 tỷ đồng, giảm 32,44 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm khoảng 17%, xuống còn 84,43 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh, thêm 32,15 tỷ đồng, đạt 53,54 tỷ đồng. Riêng phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 54,32 tỷ đồng, tăng khoảng 115% so với đầu năm.

Hàng tồn kho giảm khoảng 13%, xuống còn 42,62 tỷ đồng. Tài sản cố định tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp, đạt 457,53 tỷ đồng tại cuối tháng 9, tương đương khoảng 67% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Cấp nước Thủ Đức đạt 417,76 tỷ đồng, giảm 35,84 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 69,52 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn ở mức 91,02 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp đạt 160,54 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Cùng thời điểm, vốn chủ sở hữu đạt 265,88 tỷ đồng, tăng 3,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 95,88 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này là 48,25 tỷ đồng.