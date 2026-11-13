Cấp nước Hải Phòng: Lợi nhuận 9 tháng tăng gần 20%, tiền gửi ngân hàng vượt 895 tỷ đồng

Kinh doanh nước sạch mang về hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu

Trong quý III/2026, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng ghi nhận doanh thu thuần đạt 379 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán gần như đi ngang, đạt 219 tỷ đồng, so với 218,8 tỷ đồng trong quý III/2025. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt 160,1 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 65,6% lên 12,1 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 20,2%, còn 9,6 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí lãi vay.

Các khoản chi phí hoạt động có mức biến động không lớn. Cụ thể, chi phí bán hàng đạt 45,8 tỷ đồng, tăng 0,7%; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 32,5 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình kinh doanh của Cấp nước Hải Phòng.

Kết thúc quý III/2026, Cấp nước Hải Phòng ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 67,6 tỷ đồng, tăng 21,4% so với mức 55,7 tỷ đồng của quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.076,8 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 167,1 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 133,6 tỷ đồng, tăng tương ứng 19,6%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 126,1 tỷ đồng, tăng 20,4%.

Xét theo cơ cấu doanh thu, hoạt động kinh doanh nước sạch tiếp tục đóng vai trò chủ lực, mang về 1.064,1 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng so với mức 1.029,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh chính, doanh thu tài chính cũng đóng góp đáng kể vào kết quả lợi nhuận. Trong tổng doanh thu tài chính 32,7 tỷ đồng, tiền lãi gửi ngân hàng đạt 30,3 tỷ đồng, còn lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối kỳ đạt 2,4 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, chi phí tài chính giảm gần một nửa chủ yếu nhờ chi phí lãi vay giảm từ 35,8 tỷ đồng xuống 29 tỷ đồng. Đồng thời, công ty không còn ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại lớn như cùng kỳ năm trước, khi khoản mục này từng ở mức 22,5 tỷ đồng.

Tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm hơn 41% tổng tài sản

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Cấp nước Hải Phòng đạt 2.178 tỷ đồng, tăng 4% (tương ứng tăng 84 tỷ đồng) so với thời điểm đầu năm.

Tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp đạt 33,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 862,4 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.

Như vậy, tổng tiền và tiền gửi ngân hàng của công ty đạt 895,7 tỷ đồng, tương đương 41,1% tổng tài sản và chiếm 89,1% tài sản ngắn hạn.

Ngoài ra, hàng tồn kho tại cuối kỳ đạt 85,3 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động cấp nước. Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 23,3 tỷ đồng, trong đó phải thu khách hàng là 18,8 tỷ đồng.

Đối với tài sản dài hạn, tài sản cố định hữu hình chiếm tỷ trọng chủ yếu, đạt 1.125 tỷ đồng, tương đương 95,9% tài sản dài hạn. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đạt 3.864,6 tỷ đồng, trong khi giá trị hao mòn lũy kế là 2.739,6 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang còn 34,4 tỷ đồng, giảm so với mức 55,6 tỷ đồng hồi đầu năm. Khoản mục này tập trung tại các dự án nâng cấp hệ thống, lắp đặt máy nước và sửa chữa lớn.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại ngày 30/9/2026 đạt 1.052,8 tỷ đồng, chiếm 48,3% tổng nguồn vốn, tăng 11,3% so với đầu năm.

Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 71%, từ 200,8 tỷ đồng lên 343,3 tỷ đồng. Các khoản mục có giá trị lớn gồm phải trả người lao động 102 tỷ đồng; chi phí phải trả ngắn hạn 82,9 tỷ đồng; vay ngắn hạn và nợ dài hạn đến hạn trả 67,5 tỷ đồng; quỹ khen thưởng, phúc lợi 31,9 tỷ đồng và phải trả người bán 23 tỷ đồng.

Nợ dài hạn đạt 709,5 tỷ đồng, chiếm 67,4% tổng nợ phải trả. Đây là khoản vay dài hạn phục vụ dự án ADB, giảm 36,1 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng dư nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp ở mức 777 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng tiền và tiền gửi ngân hàng đạt 895,7 tỷ đồng, cao hơn dư nợ vay tài chính khoảng 118,6 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 1.125,2 tỷ đồng, chiếm 51,7% tổng nguồn vốn, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu đạt 742,1 tỷ đồng; phần vốn góp của Nhà nước là 598 tỷ đồng, tương đương 80,6% vốn điều lệ. Quỹ đầu tư phát triển đạt 160,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 138,1 tỷ đồng.