Cấp nước Bến Thành kiện toàn lãnh đạo, lợi nhuận 9 tháng giảm nhẹ

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Cấp nước Bến Thành (Sawaco, NHX: BTW) ghi nhận doanh thu thuần đạt 141 tỷ đồng, tăng 3,4% so với mức 137 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng từ 82 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp gần như đi ngang đạt 54,8 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt khoảng 410 triệu đồng, tăng so với 217 triệu đồng cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm từ 122 triệu đồng xuống còn hơn 71 triệu đồng. Chi phí bán hàng giảm từ 25 tỷ đồng xuống còn 20 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14 tỷ lên 18 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Nhờ đó lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 16 tỷ đồng, tăng khoảng 6,8% so với cùng kỳ năm 2025. Dù vậy, lợi nhuận khác ghi nhận khoản lỗ 432 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 84 triệu đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 12,4 tỷ đồng, tăng khoảng 3,3% so với cùng kỳ.

Cấp nước Bến Thành lãi hơn 37 tỷ đồng sau 9 tháng, giảm so với cùng kỳ năm 2025 (Ảnh: Sawaco).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Cấp nước Bến Thành ghi nhận doanh thu thuần hơn 420 tỷ đồng, tăng khoảng 2,4% so với mức 410 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế công ty lãi hơn 37 tỷ đồng, thấp hơn mức 40 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Cấp nước Bến Thành đạt 369 tỷ đồng, giảm khoảng 13,1 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 63 tỷ đồng, tăng so với mức 60 tỷ đồng đầu năm. Ngược lại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh từ 51 tỷ đồng xuống còn 21 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ghi nhận 27,9 tỷ đồng, giảm so với mức 32,6 tỷ đồng đầu năm. Trong khi đó, tài sản cố định đạt hơn 222 tỷ đồng, tăng so với mức 208 tỷ đồng tại ngày 1/1/2026.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 110 tỷ đồng, giảm khoảng 9,6 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 109 tỷ đồng, còn nợ dài hạn khoảng 907 triệu đồng.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ hơn 4 tỷ đồng xuống còn gần 1,9 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm từ 1,8 tỷ đồng xuống còn gần 907 triệu đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 259 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 262 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 93,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 52,1 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, vừa qua Cấp nước Bến Thành cũng có sự thay đổi nhân sự cấp cao. Theo thông báo, công ty bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Luyến giữ chức Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thay ông Phạm Tuấn Anh. Thời hạn bổ nhiệm là phần nhiệm kỳ còn lại 2022–2027, có hiệu lực từ ngày 18/9/2026. Trước khi được bổ nhiệm, bà Luyến là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Cùng ngày, doanh nghiệp cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027. Trước đó, bà Ngọc Bảo giữ nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp, gồm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại N.T.P, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nước sạch Phú An, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Nước – Năng lượng.

Ở chiều ngược lại, Cấp nước Bến Thành miễn nhiệm ông Phạm Tuấn Anh khỏi chức vụ Chủ tịch HĐQT theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 18/9/2026, trên cơ sở đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV về việc thay đổi người đại diện phần vốn tại công ty.

Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt cũng được miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm. Cả hai quyết định miễn nhiệm đều có hiệu lực từ ngày 18/9/2026.