Cập nhật ứng dụng xét nghiệm D-dimer và Anti-Xa trong quản lý bệnh nhân huyết khối

Ngày 5-11, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận tổ chức hội thảo khoa học “Cập nhật ứng dụng D-dimer và Anti-Xa trong chẩn đoán và quản lý bệnh nhân huyết khối” cho đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận trao tặng biểu trưng tri ân đến các chuyên gia có chuyên đề trình bày tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật hai chuyên đề gồm: “Vai trò của D-dimer trong chẩn đoán và đánh giá nguy cơ huyết khối” và “Ứng dụng Anti-Xa trong theo dõi và tối ưu hóa điều trị Heparin”. Các nội dung tập trung làm rõ vai trò của xét nghiệm D-dimer trong hỗ trợ chẩn đoán, đánh giá nguy cơ huyết khối; đồng thời hướng dẫn ứng dụng xét nghiệm Anti-Xa trong theo dõi hiệu quả điều trị bằng Heparin.

Bên cạnh phần trình bày chuyên đề, các đại biểu còn trao đổi, phân tích những vấn đề chuyên môn và tình huống thực tế trong ứng dụng hai xét nghiệm, qua đó góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, theo dõi điều trị chống đông máu và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Hội thảo góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn và năng lực ứng dụng các xét nghiệm này trong thực hành lâm sàng cho đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện