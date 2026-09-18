Cập nhật tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Philippines ngày 18/9, kết quả ASIAD mới nhất
Cập nhật tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Philippines mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận U23 Việt Nam vs U23 Philippines thuộc ASIAD 2026 hôm nay.
●ASIAD 2026
0-0
U23 Philippines
CẬP NHẬT
Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines diễn ra lúc 13h30 ngày 18/9 trên sân vận động Nagoya City Minato Soccer (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Philippines mới nhất.
U23 Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp một. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cầm bóng tới 72%, thực hiện 7 pha dứt điểm nhưng chưa đủ độ khó cũng như chính xác để chọc thủng lưới đối phương.
U23 Việt Nam liên tục dồn ép, đẩy U23 Philippines lùi sâu. Tuy nhiên, chất lượng đường chuyền của các cầu thủ khi đưa bóng vào vòng cấm lại không tốt.
U23 Philippines gần như chỉ tập trung phòng ngự và phá bóng, chỉ tạo ra vài pha tấn công bóng bổng. Hàng phòng ngự U23 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để hóa giải. Cầu thủ Philippines chỉ có một cú sút và không đưa được bóng đến khung thành.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.
U23 Việt Nam
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Cao Văn Bình
TM
3
Phạm Lý Đức
ĐT
4
5
Nguyễn Đức Anh
7
Nguyễn Thanh Nhàn
8
Nguyễn Thái Quốc Cường
9
Nguyễn Quốc Việt
12
Nguyễn Xuân Bắc
17
Nguyễn Phi Hoàng
19
Nguyễn Ngọc Mỹ
21
Phạm Minh Phúc
DỰ BỊ
2
Nguyễn Lương Tuấn Khải
6
Nguyễn Hoàng Khanh
10
Hoàng Quang Dũng
11
Lê Văn Thuận
13
Nguyễn Bảo Ngọc
TM
14
Nguyễn Quang Vinh
15
Đặng Tuấn Phong
16
Nguyễn Lê Phát
18
Đinh Quang Kiệt
20
Nguyễn Quốc Toản
22
Lê Đình Long Vũ
23
Hoa Xuân Tín
TM
U23 Philippines
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Nicholas Guimaraes
TM
3
Gabriel Guimaraes
5
Martin Merino
6
Sandro Reyes
ĐT
7
Scott Woods
9
Andres Aldeguer
10
John Lucero
14
Jaime Rosquillo
15
Ethan Smith
18
Michael Baldisimo
21
Santiago Rublico
DỰ BỊ
2
Bryan Villanueva
4
Kamil Amirul
8
Muens Gavin
11
Dov Carino
12
Jose Gonzalez
TM
13
Ryen Lim
16
Jared Pena
17
Brian McManus
19
Christian Rontini
20
Antoine Ortega
22
Aidan Astilla
23
Patrick Dye
TM
Thông tin trước trận U23 Việt Nam vs U23 Philippines
Ở trận ra quân, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait 1-1 dù chiếm ưu thế và tung ra tới 27 cú dứt điểm. Kết quả này cho thấy khâu tận dụng cơ hội vẫn là vấn đề cần cải thiện. Dù vậy, một điểm trước U23 Kuwait chưa khiến U23 Việt Nam rơi vào thế bất lợi và cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần một chiến thắng trước Philippines để củng cố cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết.
Điểm tích cực nằm ở khả năng tổ chức lối chơi của U23 Việt Nam. Thanh Nhàn cùng đồng đội phối hợp khá mạch lạc, triển khai nhiều phương án tấn công và duy trì sức ép trong phần lớn thời gian.
Trong khi đó, U23 Philippines khởi đầu giải đấu bằng thất bại 1-5 trước U23 Uzbekistan. Hàng phòng ngự của đội bóng này để lộ nhiều khoảng trống và thường xuyên gặp khó trước sức ép của đối phương. U23 Philippines còn chịu tổn thất về lực lượng khi tiền vệ phòng ngự Muens bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận đầu tiên.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ty-so-u23-viet-nam-vs-u23-philippines-ngay-18-9-ket-qua-asiad-moi-nhat-ar1040450.html