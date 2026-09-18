Cập nhật tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Philippines ngày 18/9, kết quả ASIAD mới nhất

●ASIAD 2026

U23 VIệt Nam

0-0

U23 Philippines

CẬP NHẬT

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines diễn ra lúc 13h30 ngày 18/9 trên sân vận động Nagoya City Minato Soccer (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Philippines mới nhất.

U23 Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp một. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cầm bóng tới 72%, thực hiện 7 pha dứt điểm nhưng chưa đủ độ khó cũng như chính xác để chọc thủng lưới đối phương.

U23 Việt Nam liên tục dồn ép, đẩy U23 Philippines lùi sâu. Tuy nhiên, chất lượng đường chuyền của các cầu thủ khi đưa bóng vào vòng cấm lại không tốt.

U23 Philippines gần như chỉ tập trung phòng ngự và phá bóng, chỉ tạo ra vài pha tấn công bóng bổng. Hàng phòng ngự U23 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để hóa giải. Cầu thủ Philippines chỉ có một cú sút và không đưa được bóng đến khung thành.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.

U23 Việt Nam

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Cao Văn Bình

TM

3

Phạm Lý Đức

ĐT

4

Lê Nguyên Hoàng

5

Nguyễn Đức Anh

7

Nguyễn Thanh Nhàn

8

Nguyễn Thái Quốc Cường

9

Nguyễn Quốc Việt

12

Nguyễn Xuân Bắc

17

Nguyễn Phi Hoàng

19

Nguyễn Ngọc Mỹ

21

Phạm Minh Phúc

DỰ BỊ

2

Nguyễn Lương Tuấn Khải

6

Nguyễn Hoàng Khanh

10

Hoàng Quang Dũng

11

Lê Văn Thuận

13

Nguyễn Bảo Ngọc

TM

14

Nguyễn Quang Vinh

15

Đặng Tuấn Phong

16

Nguyễn Lê Phát

18

Đinh Quang Kiệt

20

Nguyễn Quốc Toản

22

Lê Đình Long Vũ

23

Hoa Xuân Tín

TM

U23 Philippines

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Nicholas Guimaraes

TM

3

Gabriel Guimaraes

5

Martin Merino

6

Sandro Reyes

ĐT

7

Scott Woods

9

Andres Aldeguer

10

John Lucero

14

Jaime Rosquillo

15

Ethan Smith

18

Michael Baldisimo

21

Santiago Rublico

DỰ BỊ

2

Bryan Villanueva

4

Kamil Amirul

8

Muens Gavin

11

Dov Carino

12

Jose Gonzalez

TM

13

Ryen Lim

16

Jared Pena

17

Brian McManus

19

Christian Rontini

20

Antoine Ortega

22

Aidan Astilla

23

Patrick Dye

TM

Thông tin trước trận U23 Việt Nam vs U23 Philippines

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait 1-1 dù chiếm ưu thế và tung ra tới 27 cú dứt điểm. Kết quả này cho thấy khâu tận dụng cơ hội vẫn là vấn đề cần cải thiện. Dù vậy, một điểm trước U23 Kuwait chưa khiến U23 Việt Nam rơi vào thế bất lợi và cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần một chiến thắng trước Philippines để củng cố cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết.

U23 Việt Nam đối đầu với U23 Philippines trong lượt trận 2 bảng C tại ASIAD 2026.

Điểm tích cực nằm ở khả năng tổ chức lối chơi của U23 Việt Nam. Thanh Nhàn cùng đồng đội phối hợp khá mạch lạc, triển khai nhiều phương án tấn công và duy trì sức ép trong phần lớn thời gian.

Trong khi đó, U23 Philippines khởi đầu giải đấu bằng thất bại 1-5 trước U23 Uzbekistan. Hàng phòng ngự của đội bóng này để lộ nhiều khoảng trống và thường xuyên gặp khó trước sức ép của đối phương. U23 Philippines còn chịu tổn thất về lực lượng khi tiền vệ phòng ngự Muens bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận đầu tiên.