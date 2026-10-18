Cập nhật tỷ số Công an Hà Nội vs Hà Nội ngày 18/10, kết quả V.League mới nhất

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CAHN

0-1

Hà Nội

ĐANG CẬP NHẬT

Xuân Mạnh 19’

Trận Công an Hà Nội vs Hà Nội thuộc vòng 4 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 18/10 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Trước vòng đấu, Công an Hà Nội dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối, còn Hà Nội đứng thứ 13 với 3 điểm. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Công an Hà Nội vs Hà Nội mới nhất.

Công an Hà Nội

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Nguyễn Filip

TM

6

Mauk Stefan Ingo

7

Cao Pendant Quang Vinh

10

Leonardo Artur De Melo

11

Lê Phạm Thành Long

12

Hoàng Văn Toản

19

Nguyễn Quang Hải

38

Nguyễn Adou Leygley Minh

55

Putros Frans Dhia Jirjis

72

Alan Sebastiao Alexandre

88

Lê Văn Đô

DỰ BỊ

4

Phan Ngọc Tín

9

Nguyễn Đình Bắc

15

Bùi Xuân Thịnh

18

Đinh Thanh Bình

23

Vũ Thành Vinh

TM

26

Hà Văn Phương

Hà Nội

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Quan Văn Chuẩn

TM

6

Felida Kevin Antonio

7

Phạm Xuân Mạnh

9

Faurand-Tournaire Aymeric

10

Nguyễn Văn Quyết

16

Nguyễn Thành Chung

22

Nguyễn Công Nhật

23

Nguyễn Văn Tùng

35

Ferreira Da Silva Adriel Tadeu

36

Sade Iuval

88

Đỗ Hùng Dũng

DỰ BỊ

3

Lê Văn Tới

14

Nguyễn Hai Long

17

Hồ Thanh Minh

19

Lê Xuân Tú

20

Đậu Hồng Phong

21

Vũ Đình Hai

29

Nguyễn Đức Anh

33

Nguyễn Anh Tiệp

66

Phạm Đình Hải

TM

Thông tin trước trận Công an Hà Nội vs Hà Nội

Công an Hà Nội đứng đầu LPBank V.League 1-2026/27 sau 3 vòng với 9 điểm, ghi 6 bàn và chưa thủng lưới. Đội bóng của HLV Alexandre Polking lần lượt thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0, Thể Công Viettel 1-0 và Đồng Nai 3-0.

Trên mọi đấu trường, Công an Hà Nội thắng 7 trong 10 trận gần nhất. Hai trận gần đây nhất của đội diễn ra ở đấu trường quốc tế: thắng Lion City Sailors 1-0 tại ASEAN Club Championship và thua Kashima Antlers 0-1 tại AFC Champions League Elite.

CLB Công an Hà Nội đấu với Hà Nội FC ở vòng 4 V.League. (Ảnh: VPF)

Hà Nội có 3 điểm sau 3 vòng, đứng thứ 13, ghi 3 bàn và nhận 7 bàn thua. Đội bóng Thủ đô thua Công an TP.HCM 1-3, Sông Lam Nghệ An 1-4 trước khi thắng Bắc Ninh 1-0 ở vòng gần nhất. Tại Cúp Quốc gia, Hà Nội hòa Đà Nẵng 1-1 sau 90 phút rồi thua 3-4 trong loạt luân lưu.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Hà Nội thắng 3 trận, Công an Hà Nội thắng một trận và hai đội hòa một lần. Cuộc chạm trán gần nhất diễn ra ngày 8/3/2026, Hà Nội thắng 2-1. Ở lần gần nhất Công an Hà Nội giành chiến thắng trong cặp đấu này, đội thắng Hà Nội 4-2 ngày 28/8/2025.