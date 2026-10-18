Cập nhật tỷ số Công an Hà Nội vs Hà Nội ngày 18/10, kết quả V.League mới nhất
Cập nhật tỷ số Công an Hà Nội vs Hà Nội mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Công an Hà Nội đấu Hà Nội thuộc giải V.League hôm nay.
●V.League
0-1
Hà Nội
ĐANG CẬP NHẬT
Xuân Mạnh 19’
Trận Công an Hà Nội vs Hà Nội thuộc vòng 4 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 18/10 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Trước vòng đấu, Công an Hà Nội dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối, còn Hà Nội đứng thứ 13 với 3 điểm. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Công an Hà Nội vs Hà Nội mới nhất.
Công an Hà Nội
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Nguyễn Filip
TM
6
Mauk Stefan Ingo
7
Cao Pendant Quang Vinh
10
Leonardo Artur De Melo
11
Lê Phạm Thành Long
12
19
Nguyễn Quang Hải
38
Nguyễn Adou Leygley Minh
55
Putros Frans Dhia Jirjis
72
Alan Sebastiao Alexandre
88
DỰ BỊ
4
Phan Ngọc Tín
9
Nguyễn Đình Bắc
15
Bùi Xuân Thịnh
18
Đinh Thanh Bình
23
Vũ Thành Vinh
TM
26
Hà Văn Phương
Hà Nội
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Quan Văn Chuẩn
TM
6
Felida Kevin Antonio
7
Phạm Xuân Mạnh
9
Faurand-Tournaire Aymeric
10
Nguyễn Văn Quyết
16
Nguyễn Thành Chung
22
Nguyễn Công Nhật
23
Nguyễn Văn Tùng
35
Ferreira Da Silva Adriel Tadeu
36
Sade Iuval
88
Đỗ Hùng Dũng
DỰ BỊ
3
Lê Văn Tới
14
Nguyễn Hai Long
17
Hồ Thanh Minh
19
Lê Xuân Tú
20
Đậu Hồng Phong
21
Vũ Đình Hai
29
Nguyễn Đức Anh
33
Nguyễn Anh Tiệp
66
Phạm Đình Hải
TM
Thông tin trước trận Công an Hà Nội vs Hà Nội
Công an Hà Nội đứng đầu LPBank V.League 1-2026/27 sau 3 vòng với 9 điểm, ghi 6 bàn và chưa thủng lưới. Đội bóng của HLV Alexandre Polking lần lượt thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0, Thể Công Viettel 1-0 và Đồng Nai 3-0.
Trên mọi đấu trường, Công an Hà Nội thắng 7 trong 10 trận gần nhất. Hai trận gần đây nhất của đội diễn ra ở đấu trường quốc tế: thắng Lion City Sailors 1-0 tại ASEAN Club Championship và thua Kashima Antlers 0-1 tại AFC Champions League Elite.
Hà Nội có 3 điểm sau 3 vòng, đứng thứ 13, ghi 3 bàn và nhận 7 bàn thua. Đội bóng Thủ đô thua Công an TP.HCM 1-3, Sông Lam Nghệ An 1-4 trước khi thắng Bắc Ninh 1-0 ở vòng gần nhất. Tại Cúp Quốc gia, Hà Nội hòa Đà Nẵng 1-1 sau 90 phút rồi thua 3-4 trong loạt luân lưu.
Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Hà Nội thắng 3 trận, Công an Hà Nội thắng một trận và hai đội hòa một lần. Cuộc chạm trán gần nhất diễn ra ngày 8/3/2026, Hà Nội thắng 2-1. Ở lần gần nhất Công an Hà Nội giành chiến thắng trong cặp đấu này, đội thắng Hà Nội 4-2 ngày 28/8/2025.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ty-so-cong-an-ha-noi-vs-ha-noi-ngay-18-10-ket-qua-v-league-moi-nhat-ar1041451.html