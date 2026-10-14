[CẬP NHẬT] - Tuyên Quang tổ chức Lễ tiễn đưa, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Các Lực lượng đảm bảo an toàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Viên Sự

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng chờ đón các AHLS trở về tại Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1. Ảnh: Khánh Huyền

Các em học sinh trường Mầm non Hoa Sen, xã Phương Độ chào đón đoàn xe di chuyển hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Thanh Phúc

Học sinh xã Thanh Thủy vẫy cờ, xếp hàng ngay ngắn bên đường, thành kính chờ đón đoàn xe đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về. Ảnh: Lý Thu

Đoàn xe đưa các AHLS đi qua chợ Phương Tiến, đoạn cầu Suối Sửu, xã Thanh Thủy. Ảnh Hồng Cừ

Đoàn xe tiếp tục lăn bánh trên Quốc lộ 2, đưa cácliệt sĩ về với đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Nguyễn Yếm

Công tác chuẩn bị tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Minh Châu

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo công tác chuẩn bị tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Viên Sự

Các sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang có mặt tại trục đường chính phường Hà Giang 1 để tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Hoan

Đoàn đưa tiễn hài cốt các Anh hùng liệt sỹ di chuyển qua chợ Phương Tiến, xã Thanh Thuỷ. Ảnh: Nguyễn Yếm

Lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân xã Thanh Thuỷ đón các Anh hùng liệt sĩ trở về. Ảnh: Diệu Linh.

Nhân dân xã Thanh Thủy chào đón đoàn di chuyển hài cốt liệt sĩ đi qua. Ảnh: Thanh Phúc

Nhân dân xã Thanh Thủy chào đón đoàn di chuyển hài cốt liệt sĩ đi qua. Ảnh: Thanh Phúc

Flycam đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ di chuyển qua xã Thanh Thủy .

Từng xe chở hài cốt liệt sĩ bắt đầu di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Văn Long

Đoàn xe di chuyển đến ngã 3 khu cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Thanh Phúc

Tại khu vực trung tâm xã và thôn Phương Tiến, đông đảo người dân Thanh Thủy thành kính đón đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ. Hai bên đường, những lá cờ Tổ quốc được giơ cao, phấp phới trong gió như lời chào đón những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

14h15: Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua ngã ba Thanh Thủy

Tuổi trẻ xã Thanh Thuỷ luôn luôn khắc ghi truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Ảnh: Diệu Kế

Lực lượng chức năng cùng với nhân dân xã Thanh Thủy sẵn sàng đón đoàn xe di chuyển hài cốt đi qua. Ảnh: Hải Nam

Các em học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Thanh Thủy, xã Thanh Thủy trang trọng đón các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hồng Cừ

Học sinh Trường THPT Phương Tiến, xã Thanh Thuỷ xếp hàng ngay ngắn bên đường, thành kính chờ đón đoàn xe đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về. Ảnh: Nguyễn Yếm

Các cựu chiến binh trên địa bàn xã Thanh Thủy xúc động tiễn đưa đồng đội. Ảnh: Diệu Linh.

Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng có mặt thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực ngã 3, xã Thanh Thuỷ. Ảnh: Trần Kế.

Sau nghi thức dâng hương, mặc niệm và tiễn biệt, các hài cốt liệt sĩ lần lượt được đưa lên xe, bắt đầu hành trình về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Dưới bầu trời biên cương, hai bên đường, đông đảo người dân đứng trang nghiêm, hướng về đoàn xe với lòng thành kính. Những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trong gió, những ánh mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi thay lời tri ân gửi đến các Anh hùng liệt sĩ. Sau bao năm nằm lại giữa núi rừng, các anh đang trở về trong vòng tay đồng đội, trong tình cảm và lòng biết ơn sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

14h05: Đoàn xe bắt đầu hành trình về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Lực lượng chức năng cẩn thận đưa hài cốt liệt sĩ lên các xe chuẩn bị di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Văn Long

Hài cốt các liệt sĩ được đưa lên xe về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Thanh Phúc

Hài cốt các liệt sĩ được di chuyển lên xe để đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên Ảnh: Thanh Hoài

Hài cốt các liệt sĩ được di chuyển lên xe để đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên Ảnh: Thanh Phúc

Cựu chiến binh tham gia di chuyển các hài cốt liệt sĩ lên xe về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Văn Long

Lực lượng Quân đội thực hiện di chuyển các hài cốt liệt sĩ lên xe về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Văn Long

Lực lượng Quân đội thực hiện di chuyển các hài cốt liệt sĩ lên xe về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Văn Long

Lực lượng Quân đội thực hiện di chuyển các hài cốt liệt sĩ lên xe về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Văn Long

Đại biểu thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thanh Phúc

Trung tá Hoàng Vũ Dũng, Phó Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đọc Lời tri ân. Ảnh: Văn Long

LỜI TRI ÂN

Kính thưa hương hồn các Anh hùng liệt sĩ !

Cách đây hơn 50 năm, cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước giành thắng lợi, non sông liền một dải, vết thương chiến tranh chưa kịp hàn gắn thì quân và dân ta lại phải đương đầu với cuộc chiến mới. Trên mặt trận Vị Xuyên, cuộc chiến đấu vẫn vô cùng ác liệt, gian khổ của lớp lớp cán bộ, chiến sỹ đã mưu trí, anh dũng, kiên cường chiến đấu với quyết tâm "một tấc không đi, một ly không rời”, với ý chí “sống bám đá đánh giặc, chết hoá đá bất tử” và 93 AHLS (trong 6 ngôi mộ tập thể (75 HCLS) cùng 18 hài cốt liệt sĩ) được đơn vị tìm kiếm, quy tập tại các hang đá, khe sâu, công sự trận địa nơi chiến trường ác liệt năm xưa thuộc các xã Thanh Thuỷ, Minh Tân, Bình Thuận; các anh đã chiến đấu dũng cảm và hi sinh oanh liệt, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Trong giờ phút thiêng liêng, xúc động này, chúng tôi xin được thành kính dâng vòng hoa đỏ, thắp nén hương thơm, xin được tiễn biệt các anh về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Hồn thiêng các anh tiếp tục phù hộ độ trì cho quốc thái, dân an; đất nước mãi mãi thanh bình và thịnh vượng; phù hộ độ trì cho các LLVT, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Thuỷ luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ.

13h35: Trung tá Hoàng Vũ Dũng, Phó Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đọc Lời tri ân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nghiêm trang tại buổi lễ. Ảnh: Văn Long

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ trước giờ di chuyển hài cốt các liệt sĩ. Ảnh: Thanh Phúc

Nghi lễ tiễn đưa các liệt sĩ. Ảnh: Thanh Hoài

Các đại biểu dự lễ di chuyển hài cốt liệt sĩ. Ảnh Thanh

13h20: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ tiễn đưa các HCLS được tìm kiếm, quy tập trên mặt trận các xã biên giới của tỉnh về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Dự lễ có đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh; Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo xã Thanh Thủy cùng các lực lượng làm nhiệm vụ.

Đợt này, lực lượng tìm kiếm, quy tập đã tìm thấy 93 HCLS, gồm 18 hài cốt liệt sĩ đơn và 6 mộ tập thể với 75 hài cốt liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu thành kính tưởng nhớ những người lính đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lực lượng quân đội sẵn sàng làm nhiệm vụ tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Phúc

Cán bộ Hải quan Tuyên Quang thắp hương viếng các liệt sĩ. Ảnh: Thanh Phúc

Những hài cốt của liệt sĩ được quy tập tại Đội tìm kiếm, quy tập HCLS xã Thanh Thủy. Ảnh: Thanh Phúc

Cựu chiến binh Phạm Xuân Hải (người thứ hai từ trái sang) cùng đồng đội từng tham gia chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên có mặt từ rất sớm để tiễn đưa đồng đội. Ảnh: Văn Long

Đoàn xe phục vụ Lễ di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Toàn cảnh đoàn xe phục vụ Lễ di chuyển hài cốt liệt sĩ tại Nhà quàn Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xã Thanh Thủy. Ảnh: Hải Nam

Cựu chiến Binh Trịnh Xuân Hùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 153, Sư đoàn 356. Trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn 5 đánh trận ngày 12/7/1984 xúc động khi gặp lại đồng đội Ảnh: Thanh Hoài

Công tác chuẩn bị Lễ di chuyển hài cốt liệt sĩ tại Nhà quàn Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xã Thanh Thủy. ảnh: Văn Long

13h00: Công tác chuẩn bị Lễ di chuyển hài cốt liệt sĩ tại Nhà quàn Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xã Thanh Thủy.