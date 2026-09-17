Cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lớn trên các tuyến đường tại miền Trung

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến ngày 17/9, mưa lớn gây ngập nước, sạt lở tại nhiều tuyến đường, tập trung tại Nghệ An và Thanh Hóa. Các đơn vị đang tổ chức phân luồng, cấm đường và khắc phục để bảo đảm giao thông.

Trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, không có trường hợp tắc đường. Tuy nhiên, giao thông bị ảnh hưởng tại một số vị trí do ngập nước trên Quốc lộ 1 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Thanh Hóa và sạt lở trên nhánh Tây đường Hồ Chí Minh qua Quảng Trị, TP Huế.

Tại Nghệ An, ngập nước gây tắc đường tại 9 vị trí, gồm 1 vị trí trên Quốc lộ 48, 2 vị trí trên Quốc lộ 48E và 6 vị trí trên các tuyến đường tỉnh. Các vị trí này đã được đóng đường, bố trí lực lượng trực gác để bảo đảm an toàn giao thông.

Ngoài ra, sạt lở taluy gây tắc đường tại 1 vị trí trên ĐT538, thuộc phường Hoàng Mai. Có thêm 47 vị trí sạt lở khác trên các tuyến đường địa phương nhưng chưa gây tắc đường. Các đơn vị đang huy động máy móc để xử lý, bước đầu tổ chức thông xe một vệt.

Hàng chục điểm ngập, sạt lở trên các tuyến đường ở Thanh Hóa, Nghệ An đang được lực lượng chức năng cảnh báo, phân luồng và khắc phục. (Ảnh Cục Đường bộ VN)

Tại Thanh Hóa, ngập nước từng gây tắc đường tại 33 vị trí, trong đó đã có 3 vị trí nước rút, thông xe; còn 30 vị trí đang bị ảnh hưởng. Trên các quốc lộ có 5 vị trí ngập gây tắc đường, gồm Quốc lộ 15, Quốc lộ 47 và Quốc lộ 217B; trên các tuyến đường tỉnh còn 25 vị trí.

Đáng chú ý, một số vị trí có mực nước ngập sâu từ 1-1,5m. Trong đó, Quốc lộ 48E có vị trí ngập sâu 1,5m; một số tuyến đường tỉnh cũng ghi nhận điểm ngập sâu 1,5m.

Bên cạnh ngập nước, Thanh Hóa ghi nhận 19 vị trí sạt lở gây tắc đường. Đến thời điểm báo cáo, đã khắc phục, thông xe được 8 vị trí, còn 11 vị trí tiếp tục được xử lý. Riêng Quốc lộ 15C còn 4 vị trí và Quốc lộ 217 còn 3 vị trí chưa thông xe.

Về thiệt hại khác, trên hệ thống quốc lộ tại Thanh Hóa ghi nhận khoảng 7.098m³ sạt lở taluy dương; hệ thống đường tỉnh có khoảng 5.262m³ sạt lở taluy dương và một vị trí sạt taluy âm trên ĐT519, dài khoảng 20m.

Trong khoảng thời gian từ 15h ngày 16/9 đến 15h ngày 17/9, nhiều vị trí đã được khắc phục, thông tuyến sau khi xử lý ngập nước và sạt lở. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục trong các báo cáo tiếp theo.