Cập nhật tình hình tắc đường do mưa lũ tại Thanh Hóa, Nghệ An

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam (Cục ĐBVN) gửi Bộ Xây dựng ngày 18/9, mưa lũ khiến nhiều tuyến đường tại Thanh Hóa, Nghệ An bị ngập, sạt lở, gây tắc giao thông. Một số vị trí đã được khắc phục, thông xe.

Thanh Hóa còn hàng chục điểm ngập, tắc

Theo Cục ĐBVN, trên các tuyến quốc lộ, cao tốc do Cục quản lý hiện không còn vị trí tắc đường. Tuy nhiên, một số tuyến tại Thanh Hóa vẫn bị ngập, ảnh hưởng đến giao thông.

Trên Quốc lộ 1 qua Thanh Hóa có 7 vị trí ngập, độ sâu trung bình 25-37cm. Đường Hồ Chí Minh có 3 vị trí ngập, trong đó một số đoạn nước dâng trên mặt đường khoảng 2-3cm.

Cao tốc CT.01 có 2 vị trí ngập. Tại Km191+300, nước ngập làn khẩn cấp và làn số 3, sâu khoảng 7-9cm; hầm chui dân sinh Xóm Dậm tại Km267+348 ngập sâu khoảng 30cm.

Đối với hầm chui Xóm Dậm, Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ căng dây cảnh báo, bảo đảm giao thông. Các phương tiện trên tuyến vẫn lưu thông bình thường.

Trong khi đó, trên các tuyến đường do địa phương quản lý tại Thanh Hóa còn 41 vị trí ngập gây tắc đường, sau khi 2 vị trí đã được thông xe. Trong số này có 14 vị trí trên quốc lộ và 27 vị trí trên đường tỉnh.

Đáng chú ý, một số vị trí trên Quốc lộ 45 ngập sâu 0,95-1,75m, Quốc lộ 217B ngập sâu 0,4-1,2m. Trên các tuyến đường tỉnh, một số điểm ngập sâu từ 1-1,3m.

Ngoài ra, còn 3 vị trí tắc đường do sạt lở taluy dương, gồm một vị trí trên Quốc lộ 16 và 2 vị trí trên đường tỉnh. Các đơn vị đang bố trí máy móc xử lý, bảo đảm an toàn giao thông.

Cục ĐBVN cho biết Thanh Hóa còn 149 vị trí sạt taluy dương trên hệ thống quốc lộ, với tổng khối lượng khoảng 30.081m³; 9 vị trí sạt taluy âm với tổng chiều dài 138m. Trên hệ thống đường tỉnh có 43 vị trí sạt taluy dương, khối lượng khoảng 14.039m³.

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường tại Thanh Hóa, Nghệ An bị ngập, sạt lở, gây tắc giao thông. Đến ngày 18/9, một số điểm đã được khắc phục, thông xe. (Ảnh Cục Đường bộ VN)

Nghệ An còn 6 điểm ngập gây tắc

Tại Nghệ An, còn 6 vị trí trên các tuyến đường tỉnh bị ngập gây tắc đường. Một số điểm ngập sâu đáng chú ý gồm khu vực Cầu Suối Sanh trên ĐT.534B khoảng 2m, đoạn ĐT.534B Km1+300-Km1+850 khoảng 0,8m; các vị trí còn lại ngập 0,4-0,5m.

Địa phương đã đóng đường, bố trí lực lượng trực gác bảo đảm an toàn giao thông. Các đơn vị quản lý đường bộ đang huy động máy móc để xử lý những vị trí đất đá sạt xuống mặt đường, rãnh dọc.

Nghệ An cũng phát sinh thêm 6 vị trí sạt lở taluy dương, gồm 1 vị trí trên Quốc lộ 16 và 5 vị trí trên ĐT.538, nhưng chưa gây tắc đường.

Nhiều vị trí đã được thông xe

Cũng theo Cục ĐBVN, trong thời gian từ 15h ngày 17/9 đến 15h ngày 18/9, 8 vị trí đã được thông tuyến tại Thanh Hóa và Nghệ An.

Trong đó, 2 vị trí trên Quốc lộ 217 qua Thanh Hóa được khắc phục sạt lở; 2 vị trí trên ĐT.523 thông xe sau khi nước rút; 3 vị trí sạt lở trên ĐT.518B và ĐT.530B được xử lý. Tại Nghệ An, một vị trí trên Quốc lộ 48E cũng đã thông xe sau khi nước rút.

Cục ĐBVN cho biết các địa phương đang tiếp tục tổ chức phân luồng, cảnh báo, đóng đường tại những vị trí chưa bảo đảm an toàn và khắc phục hậu quả thiên tai. Tình hình thiệt hại và công tác khắc phục sẽ tiếp tục được cập nhật trong các báo cáo tiếp theo.