Cập nhật tình hình rét đậm, rét hại tại miền Bắc

Lượng mưa các tháng cuối năm cao hơn nhiều năm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tháng 11/2026, lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%; Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; Trung Bộ thấp hơn từ 20-40%.

Tháng 12/2026, lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm; Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xấp xỉ trung bình nhiều năm; từ Quảng Trị đến thành phố Huế thấp hơn từ 20-40mm, Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50-100mm; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn từ 10-20mm.

Tháng 01/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại thấp hơn từ 10-30mm, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Tháng 02-3/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn từ 10-20mm. Tháng 4/2027, Bắc Bộ thấp hơn từ 10-20mm; Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn từ 20-40mm.

Trong khi đó, trong tháng 11-12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Sang tháng 01/2027, mưa lớn diện rộng có xu hướng giảm.

Đặc biệt, chuyên gia dự báo, từ tháng 02-4/2027, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng thiếu hụt mưa kết hợp với nền nhiệt độ cao, có thể tác động lớn đến nguồn nước và ảnh hưởng xấu đến các hoạt động đời sống và sản xuất.

Về tình hình rét đậm, rét hại tại miền Bắc

Dự báo về các đợt không khí lạnh các tháng cuối năm 2026, chuyên gia vẫn giữ quan điểm dự báo về sự hoạt động yếu hơn của không khí lạnh so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên cũng cần đề phòng khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ đột ngột.

Dưới tác động của El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 96%. Tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0°C.

Tháng 12/2026 và tháng 01/2027, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5°C; riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1,0-2,0°C.

Theo dự báo, rét đậm, rét hại xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm. Hiện vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng ngắn ngày.

Năm nay, các đợt rét đậm miền Bắc khả năng xảy ra thấp hơn các năm, nhưng chuyên gia nhấn mạnh, một số đợt rét đậm có thể xuất hiện ngắn, nhiệt độ giảm mạnh. Đây cũng là đặc điểm khí hậu có xu hướng trái quy luật cần chú ý đề phòng.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Do đó, Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia đề nghị thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.