Kỹ thuật viên hướng dẫn người bệnh tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật (Ảnh: M.THƠ)

Đó là thông tin được GS Tôn Trần, Bệnh viện Quốc tế Carmel, chia sẻ tại hội thảo khoa học “Cập nhật mới trong điều trị thay khớp” do bệnh viện tổ chức chiều 17-11.

Theo GS Tôn Trần, phẫu thuật thay lại khớp nhân tạo là một trong những thách thức lớn của lĩnh vực chấn thương chỉnh hình. Khi khớp nhân tạo bị lỏng, mất vững, tổn thương xương hoặc nhiễm trùng, việc can thiệp thường phức tạp hơn so với phẫu thuật lần đầu, đòi hỏi bác sĩ đánh giá kỹ cấu trúc xương, mô mềm và các yếu tố nguy cơ.

"Nhiễm trùng quanh khớp nhân tạo là biến chứng nghiêm trọng, có thể khiến người bệnh phải điều trị kéo dài, phẫu thuật nhiều lần. Một trong những khó khăn lớn là vi khuẩn có khả năng hình thành màng sinh học (biofilm) trên bề mặt khớp nhân tạo, làm giảm hiệu quả điều trị bằng kháng sinh. Trong môi trường này, độ nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh có thể giảm tới 1.000 lần”, GS Tôn Trần thông tin.

GS Tôn Trần chia sẻ tại hội thảo

Các dấu hiệu cảnh báo nhiễm trùng sau phẫu thuật gồm vết mổ sưng nề, đau tăng dần, vùng da quanh vết mổ đỏ lan rộng, vết mổ đã khô nhưng tiếp tục rỉ dịch hoặc khả năng vận động suy giảm. Người bệnh cần được thăm khám kịp thời khi xuất hiện những biểu hiện bất thường.

Tùy mức độ nhiễm trùng và tình trạng sức khỏe, bác sĩ có thể lựa chọn phẫu thuật cắt lọc mô nhiễm trùng kết hợp kháng sinh, bảo tồn khớp nhân tạo hoặc phẫu thuật thay lại khớp một thì, hai thì hay nhiều thì. Việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và phối hợp đa chuyên khoa đóng vai trò quan trọng trong điều trị.

Bác sĩ Maxime Beaumont-Courteau, bác sĩ Maxime Beaumont-Courteau, Bệnh viện Cité-de-la-Santé (Canada) chia sẻ tại hội thảo

Tại hội thảo, bác sĩ Maxime Beaumont-Courteau, phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Cité-de-la-Santé (Canada), cho biết khoảng 15%-20% người bệnh vẫn chưa hài lòng sau phẫu thuật thay khớp gối toàn phần, dù kỹ thuật và thiết kế khớp nhân tạo đã có nhiều cải tiến.

Theo bác sĩ Maxime Beaumont-Courteau, các phương pháp cân chỉnh động học và cân chỉnh chức năng đang được nghiên cứu, ứng dụng nhằm hướng đến điều trị cá thể hóa, phù hợp với đặc điểm giải phẫu và vận động của từng người bệnh. Trong đó, công nghệ robot có thể hỗ trợ lập kế hoạch phẫu thuật, cân bằng các cấu trúc quanh khớp và tối ưu vị trí đặt khớp nhân tạo. Tuy nhiên, chưa có chiến lược cá thể hóa nào chứng minh được hiệu quả vượt trội nhất quán đối với tất cả người bệnh.

Hội thảo chuyên đề “Cập nhật mới trong điều trị thay khớp” do Bệnh viện Quốc tế Carmel tổ chức với sự tham gia của đông đảo các bác sĩ, nhân viên y tế, các chuyên gia trong và ngoài nước đến chia sẻ thông qua các đề tài cụ thể và thiết thực như: những vấn đề chuyên sâu trong phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng, đặc biệt là các trường hợp phức tạp và xử trí biến chứng sau phẫu thuật.

ThS-BS Nguyễn Hữu Trâm Em, Tổng Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Carmel phát biểu tại hội thảo

Theo ThS-BS Nguyễn Hữu Trâm Em, Tổng Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Carmel, bệnh viện chú trọng cập nhật các tiến bộ y khoa, tăng cường trao đổi chuyên môn với chuyên gia quốc tế, phát triển đội ngũ bác sĩ và phối hợp đa chuyên khoa nhằm nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc người bệnh.