Cập nhật tiến bộ mới trong phẫu thuật tim mạch và lồng ngực
Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Hội nghị thường niên lần thứ 34 của Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Thế giới, đồng thời tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ 10 của Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, quy tụ hơn 50 chuyên gia quốc tế đến từ 20 quốc gia với gần 200 báo cáo khoa học và 21 phiên thảo luận chuyên sâu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cap-nhat-tien-bo-moi-trong-phau-thuat-tim-mach-va-long-nguc-246261113224646283.htm