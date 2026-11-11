Cập nhật tiến bộ kỹ thuật lọc máu trong điều trị bệnh lý

Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật những tiến bộ kỹ thuật, bằng chứng lâm sàng và kinh nghiệm thực tiễn trong ứng dụng lọc máu hấp phụ. Các ý kiến tập trung làm rõ phương thức lọc máu ở người bệnh suy thận giai đoạn cuối; vai trò của lọc hấp phụ resin trong điều trị ngộ độc; công nghệ và giải pháp kỹ thuật lọc máu hấp phụ Jafron.

Các đại biểu dự hội thảo.

Đặc biệt, hội thảo được nghe bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ kinh nghiệm điều trị các trường hợp ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật, ngộ độc thuốc và ngộ độc chưa rõ nguyên nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Qua đó, tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng các kỹ thuật lọc máu trong thực tiễn khám, chữa bệnh.

Tại Bắc Ninh, trung bình mỗi năm có khoảng 3,5 nghìn bệnh nhân bị suy thận mạn tính cần lọc máu. Đến nay, kỹ thuật lọc máu điều trị bệnh nhân suy thận được “phủ sóng” tại 100% bệnh viện đa khoa công lập và một số cơ sở y tế tư nhân với hơn 300 máy, duy trì lọc máu định kỳ cho gần 1,1 nghìn bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn cuối.