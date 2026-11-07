Cập nhật tiến bộ đột phá trong tim mạch can thiệp

Nhiều phiên khoa học được tổ chức tại Hội nghị khoa học Tim mạch Can thiệp toàn quốc lần thứ 12. (Ảnh: BTC)

Trong hai ngày 7 và 8/11 tại Hải Phòng, Phân hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam (VICS) tổ chức Hội nghị khoa học Tim mạch can thiệp toàn quốc lần thứ 12 (VICC 2026) với chủ đề “Tiến bộ đột phá trong can thiệp mạch vành và bệnh tim cấu trúc: Từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng”. Bên cạnh kết nối cập nhật khoa học với những quyết định điều trị thực tế, hội nghị đồng thời đặt trọng tâm vào chuẩn hóa hoạt động các đơn vị can thiệp mạch, phát triển đội ngũ kế cận và mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật tiên tiến cho người bệnh.

Theo tổng hợp của Ban tổ chức, có gần 1.500 đại biểu tham dự hội nghị; tổng số có 83 phiên khoa học và 328 bài báo cáo. Khoảng 210 chuyên gia tham gia báo cáo, chủ tọa và thảo luận, trong đó có 7 chuyên gia quốc tế.

Ngoài ra có sáu phiên truyền hình trực tiếp kết nối các trung tâm tại Việt Nam, Singapore và Đài Loan (Trung Quốc) tập trung vào can thiệp động mạch vành phức tạp và thay van động mạch chủ qua ống thông đã mang đến cơ hội cùng quan sát, phân tích và học hỏi ngay từ thực hành. Thông qua kết nối giữa phòng can thiệp và hội trường, đại biểu theo dõi cách phân tích tổn thương, lựa chọn dụng cụ, cân nhắc phương án và điều chỉnh chiến lược khi tình huống thay đổi.

Nhiều kết quả trong can thiệp tim mạch được cập nhật tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Một điểm nhấn của hội nghị là giới thiệu Đồng thuận năm 2026 của Hội Tim mạch học Việt Nam và Phân hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam về chuẩn hóa hoạt động đơn vị thông tim và can thiệp tim mạch tại Việt Nam.

Đào tạo thực hành là trọng tâm xuyên suốt của hội nghị. Các khu thực hành “Làng đào tạo” (Training Village), “Phòng thực hành dành cho bác sĩ đang được đào tạo chuyên sâu” (Fellow Lab) và hoạt động hướng dẫn trực tiếp giúp học viên tiếp cận dụng cụ, rèn luyện thao tác và thảo luận quy trình với chuyên gia. Cách đào tạo “cầm tay chỉ việc” hướng tới chuyển kiến thức thành năng lực thực hành, đặc biệt với bác sĩ trẻ và nhân lực tại các trung tâm đang phát triển.

Góc “Thế hệ kế cận” (NextGen) dành cho bác sĩ trẻ, nhà nghiên cứu trẻ và điều dưỡng có nội dung kết hợp trình bày nghiên cứu, kỹ năng thực hành và cập nhật điều trị: siêu âm tại chỗ trong sốc tim, chọc dịch màng ngoài tim dưới hướng dẫn siêu âm, giám sát thiết bị hỗ trợ tuần hoàn, chăm sóc người bệnh hội chứng vành cấp và phối hợp xử trí biến chứng.

Các hoạt động “Ngọn lửa trẻ VICS 2026” tạo thêm cơ hội rèn luyện kiến thức, xử lý tình huống và giao lưu chuyên môn. Sự tham gia của điều dưỡng và kỹ thuật viên nhấn mạnh rằng chất lượng can thiệp là kết quả của cả ê-kíp, từ chuẩn bị người bệnh, dụng cụ và hỗ trợ thủ thuật đến chăm sóc, theo dõi sau can thiệp.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Phân hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Phân hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam khẳng định: Những tiến bộ đều hướng đến một yêu cầu cấp bách đó là giảm gánh nặng bệnh tim mạch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2022, bệnh tim mạch gây khoảng 19,8 triệu ca tử vong, chiếm 32% tổng số tử vong toàn cầu; hơn ba phần tư xảy ra tại các nước thu nhập thấp và trung bình. Tại Việt Nam, năm 2023 ghi nhận khoảng 200.000 ca tử vong liên quan tim mạch, tương đương khoảng 31% tổng số ca tử vong.

Mô hình bệnh tật đang thay đổi. Bên cạnh bệnh mạch vành vẫn rất phổ biến, già hóa dân số làm gia tăng nhu cầu điều trị bệnh tim cấu trúc, nhất là bệnh van tim do thoái hóa. Người bệnh cao tuổi, nhiều bệnh đồng mắc đòi hỏi quyết định điều trị toàn diện và phối hợp Heart Team.

Bên cạnh đó, công nghệ cũng thay đổi nhanh chóng. Hình ảnh ba chiều, các dụng cụ can thiệp thế hệ mới và trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ phân tích giải phẫu, lập kế hoạch và cá thể hóa điều trị. Y học chính xác hướng đến giải pháp phù hợp từng người bệnh, với mục tiêu an toàn, hiệu quả và bền vững.

Giáo sư Phạm Mạnh Hùng chia sẻ, tại Việt Nam, chi phí thiết bị, khả năng chi trả và chênh lệch nguồn lực vẫn là những rào cản, đòi hỏi đội ngũ thầy thuốc liên tục học tập và hỗ trợ nhau phát triển.

Cùng với sự lớn mạnh của đội ngũ, nhiều trung tâm đào tạo đã hình thành, với những cách làm sáng tạo, sát thực hành. Các bác sĩ tuyến trên giàu kinh nghiệm, tay nghề cao luôn sẵn sàng đến địa phương, “cầm tay chỉ việc”, trực tiếp chuyển giao kỹ thuật và đồng hành đến khi ê-kíp tại chỗ từng bước làm chủ. Đó là nét đặc thù đáng quý của tim mạch can thiệp Việt Nam: tinh thần sẻ chia giữa đồng nghiệp, giúp người bệnh được tiếp cận kỹ thuật tiên tiến ngay tại địa phương.

Chủ tịch Phân hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam cũng cho rằng: cần xây dựng kinh nghiệm và bằng chứng của chính Việt Nam, từ giải phẫu van tim, đặc điểm người bệnh đến hiệu quả điều trị trong điều kiện thực tế. Đồng thời, đăng ký dữ liệu, nghiên cứu đa trung tâm và công bố quốc tế sẽ giúp vừa cải thiện thực hành trong nước, vừa đóng góp vào tri thức chung của thế giới.

Mặt khác, càng phát triển kỹ thuật cao, yêu cầu chuẩn hóa càng cấp thiết. Chuẩn hóa phải bao gồm quy trình kỹ thuật, đào tạo và đánh giá năng lực, phối hợp ê-kíp, xử trí biến chứng và theo dõi kết quả.

Thông qua cập nhật khoa học, truyền hình trực tiếp, đào tạo thực hành và kết nối các trung tâm, hội nghị hướng tới mục tiêu đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực hành an toàn, hiệu quả và phù hợp hơn với Việt Nam. Hội nghị góp phần xây dựng mạng lưới chuyên môn gắn kết, thúc đẩy nghiên cứu và chuẩn hóa chất lượng, để ngày càng nhiều người bệnh được hưởng lợi từ thành tựu tim mạch can thiệp.