Cụ thể, ở môn bowling, các vận động viên Nguyễn Anh Đức, Vũ Huy Tiến và Vũ Minh Hiếu giành HCV nội dung đồng đội 3 nam. Tại môn canoeing, Dương Văn Ngời và Quách Tuấn Anh về nhất nội dung 1.000m C2 nam, mang về thêm một HCV cho thể thao Thủ đô. Tại cuộc thi chung kết, họ về đích trước 1/3 thân thuyền so với cặp đôi nổi tiếng Hải Phòng là Phạm Hồng Quân và Châu Đại Dương.

Trao giải khiêu vũ thể thao, ngày 17-11. Ảnh: HTV.

Đáng chú ý, môn khiêu vũ thể thao khép lại với ưu thế vượt trội của đoàn Công an nhân dân. Các vận động viên của đoàn này giành tới 6 HCV trong tổng số 7 nội dung thi đấu ngày 17-11, qua đó kết thúc môn với thành tích 7 HCV, 4 Huy chương bạc (HCB), 2 Huy chương đồng (HCĐ), đứng đầu bảng tổng sắp.

Đoàn Hà Nội xếp thứ nhì với 6 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ; Cần Thơ đứng thứ ba với 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Môn khiêu vũ thể thao có gần 100 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố, ngành tham dự, tranh tài ở 14 bộ huy chương.

Với 2 HCV bổ sung trong ngày 17-11, thể thao Hà Nội tiếp tục tích lũy thành tích tại Đại hội, trong đó bowling và canoeing đóng góp những tấm huy chương quan trọng.

Hiện tại, thể thao Hà Nội đang xếp đầu trên bảng tổng sắp toàn đoàn với 30 HCV, 22 HCB, 23 HCĐ. Xếp thứ nhì là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với 23 HCV, 13 HCB, 29 HCĐ. Đoàn Công an nhân dân với thành tích ở môn khiêu vũ thể thao đã lên thứ ba với 18 HCV, 11 HCB, 19 HCĐ.

Tổng sắp huy chương Đại hội đến đêm 17-11. Ảnh: Ban tổ chức.