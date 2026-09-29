Cập nhật thông tin đối ngoại về biển, đảo cho cán bộ, phóng viên

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thu Phương phát biểu khai mạc hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thu Phương cho biết, thành phố hiện có diện tích 11.859,59 km², dân số hơn 3,06 triệu người, gồm 94 đơn vị hành chính cấp xã với 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa. Phạm vi địa bàn rộng, trải từ đô thị, vùng ven biển đến miền núi và hải đảo khiến yêu cầu bảo đảm thông tin thống nhất, chính xác, kịp thời về đối ngoại, biển, đảo và các vấn đề quyền con người trở nên quan trọng hơn, nhất là đối với đội ngũ trực tiếp làm công tác truyền thông tại cơ sở. Cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, người phát ngôn, cán bộ truyền thông tại cơ sở và phóng viên báo chí cần thường xuyên cập nhật kiến thức, nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật và các quy định liên quan; đồng thời nâng cao khả năng nhận diện, xử lý thông tin và cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, chính xác, khách quan, phù hợp từng đối tượng và tình huống.

Tại chương trình, các đại biểu được cập nhật các chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với bảo đảm quyền con người trên địa bàn Đà Nẵng trong tình hình mới; tình hình Biển Đông và các chủ trương, đối sách có liên quan; một số vấn đề về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Quang cảnh hội nghị.

Các nội dung tập huấn cũng tập trung vào kỹ năng tuyên truyền đối ngoại, kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý các tình huống truyền thông phát sinh từ thực tiễn. Qua trao đổi, đại biểu có thêm cơ hội chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Mục tiêu của hoạt động tập huấn là nâng cao tính chủ động, chính xác và hiệu quả trong công tác truyền thông, nhất là đối với các vấn đề đòi hỏi thông tin phải được xử lý thận trọng, có căn cứ và kịp thời.

Thông qua chương trình, thành phố hướng tới củng cố năng lực cho đội ngũ trực tiếp làm công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo và truyền thông về quyền con người trong tình hình mới.