Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/11, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát biên giới nước ta. Trong khi đó, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa bắt đầu xuất hiện mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có khả năng kéo dài nhiều ngày tại miền Trung, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Cập nhật thời tiết hôm nay 27/11: Miền Trung mưa trên 700mm, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường (ảnh minh hoạ).

Miền Trung có nơi mưa trên 700mm trong cả đợt

Theo bản tin phát lúc 15h30 ngày 27/11, trong ngày, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa đã xuất hiện mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to.

Lượng mưa từ 7h đến 15h ngày 27/11 tại một số trạm vượt 30mm. Trong đó, trạm Hồ chứa nước Thủy Yên (TP Huế) ghi nhận 35,6mm; trạm Đề Gi (Gia Lai) đạt 37,2mm.

Dự báo từ chiều tối 27/11 đến ngày 29/11, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 250–400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Trong cùng thời gian, khu vực TP Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa to, lượng mưa phổ biến 100–250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Từ đêm 27/11 đến ngày 29/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70–150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Đặc biệt, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Mưa lớn còn có khả năng kéo dài đến sáng 30/11.

Theo dự báo, tổng lượng mưa từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11 tại TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai phổ biến 250–500mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Tại TP Huế, phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa, tổng lượng mưa phổ biến 150–300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1; riêng TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai ở cấp 2.

Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi dưới 10 độ C

Cùng với diễn biến mưa lớn tại miền Trung, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc.

Theo bản tin phát lúc 15h30 ngày 27/11, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát biên giới nước ta. Nhiệt độ lúc 13h tại Bắc Bộ phổ biến 23–26 độ C.

Dự báo từ chiều tối và đêm 27/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét về đêm và sáng.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 15–18 độ C, vùng núi 12–15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16–19 độ C.

Riêng Hà Nội, thời tiết có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh được dự báo từ 15–17 độ C.

Trong ngày 28/11, Hà Nội có mây, đêm không mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17–19 độ C, cao nhất 24–26 độ C.

Nam Bộ có mưa dông, cục bộ trên 60mm

Trong khi miền Bắc đón không khí lạnh, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Theo cơ quan khí tượng, chiều tối và đêm 27/11, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại TP.HCM, đêm 27 và ngày 28/11 có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM từ 25–27 độ C, cao nhất 30–32 độ C.