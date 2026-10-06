Cập nhật thời tiết Hà Nội hôm nay 6/10/2026: Không khí lạnh chưa rút, Hà Nội lạnh đến bao giờ?

Đợt không khí lạnh đang tiếp tục tác động đến thời tiết miền Bắc trong ngày 6/10. Sau những ngày nắng nóng, oi bức đầu tháng, nền nhiệt tại Hà Nội đã giảm rõ rệt, gió Đông Bắc duy trì và cảm giác se lạnh xuất hiện vào sáng sớm, ban đêm. Đáng chú ý, mưa không kéo dài: hôm nay Thủ đô chuyển sang trạng thái ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất khoảng 28-30 độ C.

Không khí lạnh tràn sâu, nắng nóng miền Bắc lùi hẳn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến sáng 6/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng xuống hầu hết khu vực TP Huế và một số nơi ở Đà Nẵng. Gió Đông Bắc trên đất liền phổ biến cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 3-4.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, thời tiết chuyển sang trạng thái đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 18-21 độ C, vùng núi cao khoảng 14-17 độ C. Ngày 7/10, nhiệt độ thấp nhất toàn vùng dự kiến nhích lên khoảng 19-22 độ C.

Như vậy, nắng nóng ở Hà Nội và miền Bắc đã chấm dứt trong đợt này. Dù nắng xuất hiện trở lại vào ban ngày, mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội hôm nay chỉ khoảng 28-30 độ C, thấp xa ngưỡng nắng nóng. Sự chênh lệch giữa sáng sớm và buổi trưa khiến cảm giác thời tiết khá rõ: sáng se lạnh, trưa chiều có nắng và ấm hơn.

Đây cũng là điểm nên khai thác thay vì viết một mục riêng tên “thời tiết nắng nóng”: “Nắng nóng lùi hẳn, không khí lạnh chi phối miền Bắc” sẽ hấp dẫn và đúng diễn biến hơn.

Hôm nay Hà Nội có mưa không?

Hà Nội hôm nay 6/10 không mưa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo Thủ đô có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 20-22 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Số liệu quan trắc tại khu vực Hoàn Kiếm lúc 7h sáng 6/10 ghi nhận nhiệt độ 24 độ C, trời nhiều mây nhưng không mưa, độ ẩm 60%, gió Đông Bắc khoảng 4 m/s. Trong ngày, nhiệt độ khu vực trung tâm Hà Nội được dự báo lên khoảng 29 độ C, trước khi giảm còn khoảng 21 độ C vào ban đêm.

Như vậy, sau đợt mưa đi cùng thời điểm không khí lạnh mới tràn xuống, thời tiết Hà Nội đang chuyển nhanh sang khô ráo. Người ra đường buổi sáng có thể cảm nhận rõ không khí lạnh, nhưng đến trưa chiều trời có nắng và nhiệt độ tăng tương đối nhanh.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 7/10: Vẫn lạnh về sáng, ban ngày lên 30 độ

Sang ngày mai 7/10, không khí lạnh vẫn để lại ảnh hưởng rõ nhất vào ban đêm và sáng sớm. Hà Nội dự báo ít mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 độ C, cao nhất khoảng 30 độ C.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định Bắc Bộ từ đêm 6/10 bước vào giai đoạn đêm không mưa, ngày nắng, nhưng đêm và sáng vẫn trời lạnh. Vì vậy, cảm giác lạnh ở Hà Nội chưa biến mất ngay dù nhiệt độ ban ngày đang tăng trở lại.

Điểm đáng chú ý là biên độ nhiệt ngày - đêm khá lớn. Buổi sáng nhiệt độ chỉ quanh 20-21 độ C, nhưng trưa chiều có thể lên gần 30 độ C. Đây sẽ là kiểu thời tiết chủ đạo trong những ngày đầu sau đợt gió mùa Đông Bắc.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Sáng lạnh, trưa nắng

Trong ba ngày 6-8/10, thời tiết Hà Nội có xu hướng ổn định nhanh sau khi không khí lạnh tràn xuống.

Ngày 6/10, nhiệt độ thấp nhất khoảng 20-22 độ C, cao nhất 28-30 độ C, ngày nắng và đêm không mưa. Ngày 7/10, nhiệt độ tại khu vực trung tâm vào khoảng 21-30 độ C, ít mây, không mưa. Đến ngày 8/10, nhiệt độ dự kiến khoảng 22-30 độ C, trạng thái ít mây và khô ráo tiếp tục duy trì.

Có thể thấy đợt không khí lạnh lần này không khiến Hà Nội lạnh cả ngày. Khung giờ lạnh nhất tập trung về đêm và sáng sớm, còn từ trưa đến chiều nhiệt độ tăng nhanh khi trời có nắng.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới: Không khí lạnh yếu dần, nhiệt độ tăng trở lại

Dữ liệu dự báo 10 ngày của cơ quan khí tượng cho thấy sau ngày 6/10, nền nhiệt Hà Nội có xu hướng tăng dần, đặc biệt ở mức nhiệt thấp nhất vào ban đêm.

Ngày 7/10, Hoàn Kiếm dự kiến khoảng 21-30 độ C; ngày 8/10 khoảng 22-30 độ C; ngày 9/10 tăng lên 23-31 độ C. Từ 10-15/10, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 31-32 độ C, còn nhiệt độ thấp nhất tăng từ khoảng 23-25 độ C.

Nguồn dự báo điểm tại Hoàn Kiếm, Hà Nội. Dự báo hạn dài có thể tiếp tục được điều chỉnh theo diễn biến khí quyển thực tế.

Ở quy mô rộng hơn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ đêm 7 đến ngày 15/10, Bắc Bộ chủ yếu đêm không mưa, ngày nắng, nhưng từ khoảng ngày 9/10 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Do đó, dự báo điểm tại Hà Nội hiện thiên về khô ráo nhưng vẫn cần theo dõi các bản tin cập nhật khi bước sang nửa sau tuần.

Không khí lạnh ở Hà Nội còn kéo dài đến bao giờ?

Nếu nhìn vào xu hướng nhiệt độ, ảnh hưởng lạnh rõ nhất tại Hà Nội tập trung trong khoảng 6-8/10, đặc biệt vào đêm và sáng. Sau đó, nhiệt độ thấp nhất tăng dần, từ quanh 20-22 độ C lên 23-25 độ C, trong khi ban ngày phổ biến 30-32 độ C.

Như vậy, Hà Nội chưa bước vào một giai đoạn lạnh kéo dài. Đợt gió mùa Đông Bắc hiện tại chủ yếu giúp chấm dứt trạng thái nóng oi trước đó, kéo nền nhiệt xuống trong vài ngày rồi thời tiết chuyển dần sang kiểu sáng se lạnh, trưa chiều có nắng.