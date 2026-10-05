Cập nhật thời tiết chiều nay 5/10/2026: Không khí lạnh phủ miền Bắc

Dự báo thời tiết chiều nay 5/10/2026: Không khí lạnh tiếp tục chi phối miền Bắc

Cập nhật dự báo thời tiết chiều nay 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, khiến nền nhiệt giảm rõ so với những ngày đầu tháng. Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc chuyển sang trạng thái trời lạnh, gió Đông Bắc hoạt động, trong khi vùng mưa lớn có xu hướng dịch dần xuống Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội ngày 5/10 có nhiệt độ cao nhất khoảng 24-26 độ C, thấp nhất 21-22 độ C. Sau đợt mưa rào và dông trong buổi sáng, từ chiều mưa giảm dần nhưng vẫn có thể xuất hiện mưa tại một số nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, cảm giác ngoài trời mát và lạnh hơn rõ rệt.

Tại Tây Bắc Bộ, trời lạnh, một số nơi vùng cao có thể rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Đông Bắc Bộ cũng duy trì trạng thái nhiều mây, chiều nay chủ yếu có mưa vài nơi sau đợt mưa dông vào buổi sáng.

Điểm đáng chú ý trong phần còn lại của ngày không còn tập trung hoàn toàn ở miền Bắc. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa ngày và đêm 5/10 phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 160mm. Thanh Hóa, Nghệ An và TP Huế cũng có mưa, mưa vừa và dông, một số nơi mưa trên 70mm.

Thời tiết hôm nay có mưa không? Hà Nội chiều nay mưa giảm nhưng trời lạnh

Một trong những truy vấn được quan tâm nhiều là “thời tiết hôm nay có mưa không”. Với Hà Nội, câu trả lời trong chiều 5/10 là vẫn có khả năng mưa nhưng không còn là giai đoạn mưa mạnh nhất của ngày.

Số liệu quan trắc tại Hà Nội lúc 10h ghi nhận nhiệt độ khoảng 26 độ C, nhiều mây và không mưa tại thời điểm cập nhật. Dự báo chung cho cả ngày cho thấy sau mưa rào và dông rải rác buổi sáng, chiều và tối còn mưa vài nơi, trời lạnh.

Vì vậy, người ra đường cuối buổi chiều vẫn nên mang theo áo mưa hoặc ô, nhưng điểm đáng chú ý hơn là nhiệt độ giảm nhanh so với những ngày trước. Đêm nay Hà Nội có thể xuống khoảng 21-22 độ C.

Thời tiết Hải Phòng chiều nay

Thời tiết Hải Phòng cũng chịu tác động trực tiếp của khối không khí lạnh. Khu vực Lê Chân lúc 7h sáng ghi nhận khoảng 23 độ C và có mưa; nhiệt độ cao nhất trong ngày dự báo khoảng 25 độ C, ban đêm khoảng 22 độ C.

Chiều nay, mưa tại Hải Phòng có xu hướng giảm so với buổi sáng, nhưng trời vẫn nhiều mây và khá lạnh. Gió Đông Bắc tại khu vực ven biển hoạt động mạnh hơn trong đất liền.

Thời tiết Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh: Vùng mưa đáng chú ý chiều nay

Nếu Hà Nội bắt đầu giảm mưa thì thời tiết Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh lại cần được chú ý hơn trong chiều và tối nay.

Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông; riêng khu vực từ Hà Tĩnh xuống Quảng Trị nằm trong vùng được cảnh báo mưa vừa đến mưa to. Tại thành phố Hà Tĩnh lúc 10h, nhiệt độ khoảng 25 độ C, có mưa rào, độ ẩm 94%.

Thời tiết Vinh trong ngày có nhiệt độ khoảng 27 độ C, ban đêm xuống khoảng 23 độ C. Sang ngày 6/10, khu vực này vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông.

Tối nay có mưa không? Hà Tĩnh - Huế mưa tăng, Nam Bộ đề phòng dông mạnh

Với câu hỏi “tối nay có mưa không”, diễn biến giữa ba miền có sự khác biệt khá rõ.

Ở Hà Nội và phần lớn Bắc Bộ, mưa mạnh đã có xu hướng giảm sau buổi sáng, tối nay chủ yếu còn mưa vài nơi và trời lạnh. Ngược lại, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, mưa có thể duy trì trong chiều tối và đêm, cục bộ xuất hiện điểm mưa rất to.

Thời tiết Huế cũng bắt đầu bước vào giai đoạn mưa tăng. Khu vực Thuận Hóa ngày 5/10 có nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ C, đêm xuống khoảng 24 độ C. Từ đêm nay sang ngày 6/10, mưa tại khu vực Trung Bộ có xu hướng mạnh hơn.

Đáng chú ý, sang ngày 6/10, vùng mưa lớn dịch xuống phía nam. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có thể mưa 40-80mm, cục bộ trên 180mm; ngày 7/10 có nơi được cảnh báo trên 200mm.

Thời tiết Đà Nẵng chiều nay: Chưa phải cao điểm mưa, từ ngày mai mưa tăng

Thời tiết Đà Nẵng chiều 5/10 có nhiều mây, một số nơi có thể xuất hiện mưa rào hoặc dông. Nhiệt độ trong ngày tại khu vực Hải Châu được dự báo khoảng 31 độ C, ban đêm khoảng 25 độ C.

Mưa đáng chú ý hơn sẽ xuất hiện từ ngày mai. Dự báo ngày 6/10 cho thấy Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa to; nhiệt độ ban ngày khoảng 29-30 độ C, giảm khoảng 4 độ so với trước đó.

Như vậy, người dân Đà Nẵng cần lưu ý từ tối nay và đặc biệt trong ngày 6-7/10 khi vùng mưa lớn ở Trung Bộ tiếp tục mở rộng.

Thời tiết TP.HCM chiều nay: Mưa dông có xu hướng tăng về chiều tối

Trong khi miền Bắc chuyển lạnh, thời tiết TP.HCM vẫn duy trì mức nhiệt cao hơn, phổ biến 32-34 độ C trong ngày. Tuy nhiên, thời điểm cần lưu ý nhất là từ chiều sang tối khi mưa dông có xu hướng gia tăng.

Cơ quan khí tượng dự báo Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và đêm 5/10 có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 60mm. Trong các ổ dông mạnh có khả năng xảy ra sét và gió giật.

Do đó, với câu hỏi TP.HCM tối nay có mưa không, khả năng xuất hiện mưa là đáng lưu ý, nhất là trong khung giờ chiều muộn và đầu buổi tối. Các cơn mưa có thể phân bố không đều, nơi mưa lớn trong thời gian ngắn nhưng khu vực lân cận chỉ mưa nhỏ.

Dự báo thời tiết các địa điểm được quan tâm chiều nay 5/10

Dựa trên nhóm địa điểm có lượng tìm kiếm cao trong bộ từ khóa, có thể tóm tắt dự báo thời tiết chiều nay như sau:

Nha Trang lúc 10h ghi nhận khoảng 32 độ C, trời nắng, dự báo cao nhất trong ngày khoảng 34 độ C và đêm khoảng 26 độ C. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào, dông cục bộ.

Thời tiết ngày mai 6/10: Miền Trung trở thành tâm điểm mưa lớn

Sau đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, trọng tâm thời tiết xấu trong ngày 6/10 sẽ dịch dần xuống Trung Bộ. Hà Nội ngày mai có thể tăng nhiệt trở lại, ban ngày khoảng 29-31 độ C và khả năng mưa giảm. TP.HCM tiếp tục có mưa rào và dông, nhiệt độ khoảng 32-33 độ C. Đà Nẵng đáng chú ý hơn khi nhiệt độ giảm xuống khoảng 29-30 độ C và mưa xuất hiện tại nhiều nơi.

Đặc biệt, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, lượng phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 180mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ có thể gây ngập tại vùng thấp, đô thị, đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở ở khu vực đồi núi.