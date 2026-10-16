Cập nhật tại cửa hàng pop-up BIGBANG ở Hà Nội: Vắng người sau ồn ào thiếu hàng

Concert BIGBANG 2026 - 2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > tại Hà Nội sắp diễn ra khiến người hâm mộ càng ngóng chờ ngày pop-up chính thức mở bán. Tại điểm bán, hàng trăm người hâm mộ đã có mặt, thậm chí sẵn sàng xếp hàng xuyên đêm với mong muốn tự tay mua được chiếc lightstick phiên bản kỷ niệm 20 năm vào sáng 16/10.

Hình ảnh hàng dài người chờ đợi được người dùng cập nhật trên các trang mạng xã hội.

Tuy nhiên, không khí hào hứng nhanh chóng nhường chỗ cho sự hụt hẫng và những phản ánh gay gắt trong buổi sáng 16/10. Ngay thời điểm mở cửa, nhiều fan ngỡ ngàng khi được thông báo lightstick, keyring - những mặt hàng được săn đón nhiều nhất - hiện chưa có sẵn tại cửa hàng.

Thay vì bán trực tiếp như các pop-up thông thường, quản lý và nhân viên tại cửa hàng chỉ cho phép đăng ký mua trước (pre-order) và nhận hàng sau. Nhân viên cửa hàng cho biết sẽ cố gắng gửi hàng sớm nhất nhưng không cam kết rõ ràng với người mua rằng sẽ nhận được lightstick trước ngày diễn ra concert. Việc điểm bán mở cửa đón khách khi sản phẩm chủ đạo chưa cập bến đã tạo nên nhiều tranh cãi trong cộng đồng fan.

Lightstick nằm trong danh mục “pre-order” (hàng đặt trước) tại cửa hàng. Ảnh: Hà Trang

Là một trong những fan xếp hàng từ đêm, anh Minh Hoàng (25 tuổi, Hà Nội) bày tỏ: “Mục đích lớn nhất của mình khi xếp hàng từ đêm là mua lightstick chính hãng cho concert. Hiện thị trường tràn ngập hàng nhái nên mình mới lặn lội đến pop-up store. Việc cửa hàng mở bán nhưng lại báo chưa có hàng và không chốt ngày nhận khiến mình vừa hụt hẫng vừa hoang mang không biết có nên xuống tiền đăng ký pre-order hay không”.

Khách đến pop-up BIGBANG vào buổi chiều thưa hơn hẳn so với buổi sáng.

Theo ghi nhận trên mạng xã hội và thời điểm phóng viên có mặt, vào khoảng 16h ngày 16/10, không còn khung cảnh người xếp hàng dài tại TTTM Lotte Liễu Giai. Không khí đã dần hạ nhiệt sau khi nhiều fan phản ánh về tình trạng thiếu hàng và chính sách đặt sớm - thanh toán đủ nhưng lại không có cam kết ngày giờ giao hàng.

Khách bên trong khu vực trưng bày, bán hàng để tham quan và mua sắm cũng thưa dần. Dù chưa có lightstick, keyring bán trực tiếp, người hâm mộ vẫn tranh thủ "săn" các mặt hàng khác có sẵn. Fan tập trung chọn lựa nhiều nhất bao gồm các mẫu T-shirt, mũ, dây đeo...

Các mặt hàng khác được bày bán tại pop-up khá đa dạng.

Hiện tại, phía cửa hàng pop-up vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể về cách giao - nhận hàng đối với đơn đặt trước. Dù vậy, nhiều fan vẫn hi vọng các đơn đặt trước sẽ có hàng sớm để kịp "quẩy concert".

Trên tài khoản Threads chính thức của trung tâm thương mại, pop-up BIGBANG sẽ được mở đến hết ngày 8/11.

Concert kỷ niệm 20 năm của BIGBANG tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 24 - 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.