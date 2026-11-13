Cập nhật sự cố Microsoft: Máy chủ vừa khôi phục lại 'sập', chưa rõ thời điểm khắc phục toàn diện

Trong thông báo cập nhật trên trang theo dõi tình trạng dịch vụ vào sáng sớm 13/11, Microsoft cho biết đang giám sát hoạt động trên nhiều khu vực để đánh giá tình trạng máy chủ và cải thiện năng lực vận hành.

Công ty tập trung kiểm tra hiệu suất máy chủ, đồng thời xác nhận các bản vá đã được triển khai và hoạt động đúng như dự kiến sau khi hoàn tất khởi động lại cơ sở hạ tầng.

Sự cố kéo dài hơn nửa ngày không chỉ ảnh hưởng đến hàng loạt dịch vụ của Microsoft mà còn làm gián đoạn hoạt động của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và hệ thống liên lạc tại nhiều quốc gia.

Microsoft đang chật vật khắc phục sự cố khiến Outlook, Teams và Copilot gián đoạn toàn cầu. ﻿Ảnh: Unsplash

Các vấn đề bắt đầu vào khoảng 16 giờ GMT ngày 12/11, khi người dùng đồng loạt phản ánh không thể truy cập Outlook, dịch vụ thư điện tử của Microsoft. Chỉ trong vòng một giờ, nền tảng theo dõi sự cố Downdetector đã ghi nhận báo cáo từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ban đầu, Microsoft cho biết đang điều tra các vấn đề tại khu vực châu Mỹ. Sau đó, công ty xác nhận sự cố có thể ảnh hưởng đến người dùng trên toàn cầu.

Theo Microsoft, một số thành phần cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng phải xử lý khối lượng công việc lớn trên nhiều khu vực, dẫn đến lỗi kết nối. Công ty sau đó xác nhận một số máy chủ đã bất ngờ ngừng hoạt động, đồng thời nhấn mạnh tình trạng quá tải không bắt nguồn từ sự gia tăng đột biến của lưu lượng truy cập.

Sự cố kéo dài suốt ngày làm việc tại Mỹ và tiếp tục diễn biến trong đêm. Đến sáng 13/11 tại châu Âu, nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Ngay cả những máy chủ được Microsoft khôi phục cũng tiếp tục gặp trục trặc.

Microsoft chưa công bố số lượng người dùng thực tế bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khoảng 7 giờ GMT ngày 13/11, Downdetector đã ghi nhận ít nhất 43.000 báo cáo liên quan đến Outlook từ người dùng tại 72 quốc gia. Con số này chưa phản ánh đầy đủ quy mô sự cố bởi chỉ những người truy cập Downdetector để gửi báo cáo mới được thống kê.

Các dịch vụ khác của Microsoft cũng gặp gián đoạn một phần. Tác động còn lan sang những nền tảng bên ngoài sử dụng công cụ và hạ tầng tích hợp của hãng, trong đó có các công ty trí tuệ nhân tạo như OpenAI và Anthropic.

Microsoft chưa công bố nguyên nhân chính xác dẫn đến sự cố, nhưng khẳng định không có dấu hiệu cho thấy đây là hậu quả của một cuộc tấn công mạng.

Microsoft chưa đưa ra thời điểm cụ thể để khôi phục hoàn toàn Outlook, Teams và Copilot. Công ty cho biết khi năng lực mạng được cải thiện, người dùng có thể tiếp cận các dịch vụ trở lại theo từng giai đoạn, thay vì tất cả được khôi phục cùng lúc.

Trong thời gian chờ đợi, người dùng khó có thể tự khắc phục sự cố vì nguyên nhân nằm ở cơ sở hạ tầng của Microsoft, không phải thiết bị cá nhân. Phiên bản Outlook cài đặt trên máy tính vẫn có thể hiển thị những email đã được tải xuống trước đó, trong khi một số chức năng trò chuyện và gọi điện trên Teams vẫn hoạt động bình thường.

Đây không phải lần đầu Microsoft gặp sự cố dịch vụ quy mô lớn trong năm 2026. Tháng 1, Microsoft 365 ngừng hoạt động trên khắp Bắc Mỹ trong gần 10 giờ. Công ty khi đó cho biết nguyên nhân liên quan đến tình trạng quá tải dịch vụ kết hợp với việc năng lực hệ thống suy giảm trong quá trình bảo trì.

Đến cuối tháng 8, hàng nghìn người dùng Outlook trên toàn thế giới tiếp tục gặp khó khăn khi truy cập hộp thư điện tử.