Vùng trồng cà-phê bền vững tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: MINH ANH)

Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho biết: Trong số 42 thông báo có 24 dự thảo và 18 văn bản quy phạm pháp luật; nhiều thông báo có thể ảnh hưởng tới các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó một số thông báo cần chú ý như:

Liên minh châu Âu (EU) có Thông báo số G/SPS/N/EU/940/Add.1 ngày 3/11/2026 ban hành Quy định (EU) 2026/2376 sửa đổi Quy định (EU) 2022/1616 về vật liệu, đồ dùng bằng nhựa tái chế tiếp xúc với thực phẩm, trong đó yêu cầu tuyên bố tuân thủ ở các khâu lưu thông; hàng nhập khẩu là nhựa PET tái chế và sản phẩm từ PET tái chế phải xuất trình tuyên bố tuân thủ khi thông quan. Quy định có hiệu lực từ ngày 18/11/2026.

Hàn Quốc có Thông báo số G/SPS/N/KOR/855 ngày 6/11/2026 dự thảo sửa đổi Quy định công nhận tiêu chuẩn và quy cách tạm thời đối với nguyên liệu thực phẩm mới, phụ gia thực phẩm, chế phẩm diệt khuẩn, khử trùng dùng cho dụng cụ, vật chứa và bao bì, trong đó cập nhật lệ phí, thời hạn xử lý hồ sơ và mở rộng phạm vi nội dung được phép thay đổi. Thời hạn góp ý đến ngày 5/1/2027.

Brazil có Thông báo số G/SPS/N/BRA/2546 và G/SPS/N/BRA/2547 ngày 9/11/2026 dự thảo bổ sung hoạt chất T86-Trichoderma yunnanense và sửa đổi chuyên khảo về hoạt chất Priestia megaterium trong Danh mục hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm diệt sinh vật gây hại và chất bảo quản gỗ. Thời hạn góp ý đến ngày 8/1/2027.

Ấn Độ có Thông báo số G/SPS/N/IND/359 ngày 6/11/2026 dự thảo Quy định sửa đổi về An toàn thực phẩm và Tiêu chuẩn (chất nhiễm bẩn, độc tố và dư lượng) năm 2026, bổ sung quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Acetamiprid (20 mg/kg) và Imidacloprid (50 mg/kg) trong trà. Thời hạn góp ý đến ngày 5/1/2027.

Mexico có Thông báo số G/SPS/N/MEX/479 ngày 9/11/2026 dự thảo Nghị định cấm 73 hoạt chất bảo vệ thực vật trên lãnh thổ (bổ sung 38 hoạt chất so với Nghị định ngày 4/9/2025, gồm carbaryl, dicofol, methiocarb, triadimenol, vinclozolin, zineb…). Quy định chuyển tiếp đối với 38 hoạt chất bổ sung: giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu còn hiệu lực chỉ được thực hiện trong 30 ngày theo lịch kể từ ngày Nghị định có hiệu lực; sản xuất, phối trộn, đóng gói trong 60 ngày theo lịch kể từ ngày Nghị định có hiệu lực; kinh doanh, phân phối, sử dụng sản phẩm tồn kho tối đa 1 năm, sau đó sản phẩm chưa tiêu thụ phải được chuyển đi xử lý cuối cùng hoặc thiêu hủy trong thời hạn 6 tháng. Thời hạn góp ý đến ngày 8/1/2027.

Đóng gói chuối xuất khẩu tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. (Ảnh: MINH ANH)

Trong khi đó, tại thị trường Canada, Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Canada Trần Thu Quỳnh thông tin: Canada đang đẩy mạnh thực thi các điều khoản chống hành vi "tẩy xanh" (greenwashing). Theo đó, doanh nghiệp bị cấm sử dụng các tuyên bố mơ hồ như "thân thiện với môi trường", "xanh" hay "tự nhiên" trên bao bì nếu không có căn cứ khoa học và chứng nhận kiểm định độc lập chứng minh được vòng đời sản phẩm thật sự đạt tiêu chí bền vững tương ứng. Đây là yêu cầu pháp lý mới mà doanh nghiệp xuất khẩu hàng tiêu dùng, mỹ phẩm và thực phẩm chế biến cần lưu ý khi thiết kế thông điệp quảng bá tại thị trường Canada.

Ngoài ra, quy định ghi nhãn bao bì tại Canada cũng quy định tất cả các thông tin bắt buộc trên bao bì sản phẩm tiêu dùng bán lẻ, bao gồm: tên thông thường của sản phẩm, danh mục thành phần cấu thành, bảng giá trị dinh dưỡng, định lượng tịnh, thông tin nhận diện nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu chịu trách nhiệm tại Canada bắt buộc phải được thể hiện song ngữ hoàn chỉnh bằng cả hai ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh và tiếng Pháp với kích thước phông chữ và độ tương phản hiển thị bình đẳng…