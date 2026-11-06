Cập nhật quy định mới về bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Bà Đặng Hồng Vân, Quyền Chánh Văn phòng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NAM TRÂN

Một trong những khó khăn, vướng mắc đối với một số khu công nghiệp và nhiều cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là chưa hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Một số quy định mới của pháp luật về bảo vệ môi trường đang góp phần tháo gỡ vướng mắc này.

Phát biểu tại chương trình, bà Đặng Hồng Vân, Quyền Chánh Văn phòng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp thông tin, các quy định mới bổ sung cơ chế cho phép các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung kết hợp sử dụng chung hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Đồng thời, quy định trường hợp khu đã hoạt động trước ngày 1/1/2022 được xem xét miễn yêu cầu có hệ thống xử lý nước thải tập trung khi đáp ứng các điều kiện và được UBND cấp tỉnh quyết định.

Tuy nhiên, những thay đổi này cần được hiểu rõ về điều kiện áp dụng, trách nhiệm của chủ đầu tư hạ tầng và trách nhiệm của từng doanh nghiệp thứ cấp.

Các quy định mới cũng điều chỉnh thẩm quyền giải quyết thủ tục, thu hẹp đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và chuyển chuyển một số đối tượng sang đăng ký môi trường.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐÔNG HẢI

Đối với doanh nghiệp, vấn đề cần quan tâm là xác định đúng thủ tục áp dụng cho dự án, cơ sở của mình; hiểu rõ các ngưỡng phát sinh chất thải, điều kiện loại trừ và quy định chuyển tiếp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần rà soát quy định xử lý đối với hồ sơ đang giải quyết, giấy phép đã được cấp và dự án có thay đổi quy mô, công suất…

Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phản ánh, chia sẻ những vướng mắc trong quá trình thực hiện để cục tổng hợp phục vụ công tác hướng dẫn và kiến nghị hoàn thiện chính sách tháo gỡ.

Tại chương trình, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp cũng giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp, đơn vị quản lý và vận hành các nhà máy thủy điện, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên quan đến việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường; hệ thống quan trắc chất lượng môi trường tự động; hoạt động xử lý bùn thải, nước thải, tái sử dụng nước…