Cập nhật quy định mới về bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Sáng 6/11, tại TP. Đà Nẵng, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường ngành Công Thương khu vực miền Trung và miền Nam.

Tham dự Hội nghị có đại diện các Sở Công Thương, các đơn vị quản lý các Khu công nghiệp, doanh nghiệp ngành Công Thương khu vực miền Trung và miền Nam.

Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường ngành Công Thương khu vực miền Trung và miền Nam

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Đặng Hồng Vân, Quyền Chánh Văn phòng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp cho biết, trong thời gian qua, trong bối cảnh tổ chức lại bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đã có nhiều thay đổi quan trọng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước. Đối với các Sở Công Thương, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp, việc cập nhật kịp thời, hiểu đúng và thực hiện thống nhất các quy định mới là yêu cầu rất cấp thiết.

“Hội nghị là dịp để các đại biểu cùng trao đổi những thay đổi mới, làm rõ các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, đồng thời đóng góp ý kiến cho quá trình tiếp tục hoàn thiện pháp luật”, bà Đặng Hồng Vân nói và nêu 4 nội dung trọng tâm sẽ thông tin, trao đổi tại hội nghị.

Bà Đặng Hồng Vân, Quyền Chánh Văn phòng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp phát biểu tại hội nghị

Thứ nhất là những thay đổi của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Luật số 146/2025/QH15): Sửa đổi nhiều quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 liên quan trực tiếp đến đánh giá tác động môi trường (ĐTM), giấy phép môi trường và hạ tầng bảo vệ môi trường của khu,cụm công nghiệp. ĐTM được điều chỉnh theo hướng tăng tính chủ động cho chủ dự án; giấy phép môi trường giao Chính phủ quy định cụ thể đối tượng có nước thải, bụi, khí thải phải xử lý. Đặc biệt, luật bổ sung cơ chế cho phép các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung dùng chung hệ thống xử lý nước thải tập trung, đồng thời xem xét miễn yêu cầu này đối với các khu hoạt động trước ngày 01/01/2022 khi đáp ứng đủ điều kiện và được UBND cấp tỉnh quyết định.

Thứ hai, việc phân cấp, phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường. Theo bà Đặng Hồng Vân, Nghị quyết số 66.19/2026 và các Nghị định của Chính phủ tiếp tục điều chỉnh thẩm quyền giải quyết thủ tục, thu hẹp đối tượng phải làm ĐTM, giấy phép môi trường và chuyển sang đăng ký môi trường. Doanh nghiệp cần xác định đúng thủ tục áp dụng, rà soát hồ sơ đang giải quyết hoặc các dự án có thay đổi quy mô, công suất. Cơ quan quản lý cần gắn phân cấp với năng lực thực hiện và phối hợp chặt chẽ để giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thứ ba là những định hướng tiếp tục sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường. Dự thảo luật đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền, đơn giản hóa hồ sơ và tăng cường thực hiện trên môi trường điện tử. Các ý kiến đóng góp từ thực tiễn vướng mắc sẽ giúp cơ quan soạn thảo đánh giá đầy đủ hơn tác động của chính sách.

Thứ tư là cập nhật quy định về cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương. Đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp cho hay, Thông tư số 49/2026/TT-BCT (có hiệu lực từ ngày 02/11/2026) quy định chi tiết về việc khai báo, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu, cấp/chấm dứt tài khoản truy cập và hạ tầng an toàn thông tin hệ thống.

Các đại biểu phát biểu, trao đổi tại Hội nghị

Tại hội nghị, bên cạnh cập nhật những thay đổi của chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến ngành Công Thương năm 2026, đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp đã hướng dẫn chi tiết cho các đơn vị thực hiện khai báo, quản lý và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương.

Các đại biểu tham dự cũng thảo luận về các khó khăn, vướng mắc thực tế trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quy định về nước thải công nghiệp, quy định cho phép kết hợp sử dụng chung hệ thống xử lý nước thải tập trung ở các khu công nghiêp....; cũng như việc triển khai, sử dụng hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương tại địa phương và doanh nghiệp.

Sáng 6/11, tại TP. Đà Nẵng diễn ra Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường ngành Công Thương khu vực miền Trung và miền Nam nhằm cập nhật, phổ biến các quy định mới của chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đến ngành Công Thương năm 2026; đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện khai báo, quản lý và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương theo quy định.