Cập nhật những tiến bộ trong kỹ thuật nội soi can thiệp chuyên sâu

Hội thảo tập trung vào ba nội dung trọng tâm gồm nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) cơ bản và nâng cao, siêu âm nội soi (EUS) trong chẩn đoán và can thiệp, cùng các phiên trình diễn kỹ thuật trực tiếp. Đây là những kỹ thuật hiện đại, có vai trò quan trọng trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh lý đường tiêu hóa, gan mật và tụy.

ERCP là kỹ thuật đưa ống nội soi qua đường miệng xuống tá tràng, tiếp cận lỗ đổ chung của ống mật và ống tụy, từ đó bơm thuốc cản quang và chụp X-quang để quan sát toàn bộ đường mật, đường tụy.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế Nguyễn Chí Tài (thứ 3, phải sang) tặng hoa chúc mừng hội thảo. (Ảnh: B.Trâm)

Từ một phương pháp chẩn đoán, ngày nay ERCP đã trở thành phương pháp điều trị chủ yếu cho nhiều bệnh lý: lấy sỏi ống mật chủ, tán sỏi lớn, đặt giá đỡ (stent) giải quyết tắc mật do u tụy, u đường mật, điều trị hẹp đường mật, rò mật sau phẫu thuật, dẫn lưu ống tụy...

Ưu điểm của kỹ thuật này là không cần phẫu thuật mở, không để lại vết mổ, giúp rút ngắn thời gian nằm viện và đẩy nhanh quá trình hồi phục, đặc biệt có giá trị đối với người cao tuổi hoặc người mắc nhiều bệnh lý nền.

Bên cạnh đó, siêu âm nội soi (EUS) cho phép quan sát chi tiết các cơ quan như tụy, đường mật, túi mật, hạch và thành ống tiêu hóa. Kỹ thuật này hỗ trợ phát hiện sớm các tổn thương, đánh giá giai đoạn ung thư đường tiêu hóa, chọc hút tế bào phục vụ chẩn đoán và thực hiện nhiều thủ thuật can thiệp như dẫn lưu nang giả tụy, dẫn lưu đường mật trong những trường hợp không thể thực hiện ERCP.

Kỹ thuật nội soi tiêu hóa và nội soi can thiệp được triển khai thường quy tại Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: B.Trâm)

Việc phối hợp ERCP và EUS góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, tăng hiệu quả can thiệp và hạn chế biến chứng. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả các kỹ thuật này, các cơ sở y tế cần có hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu. Vì vậy, việc trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và tăng cường hợp tác giữa các trung tâm nội soi trong khu vực có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển chuyên môn.

Tại chương trình, các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển ERCP và EUS tại mỗi quốc gia; đồng thời trình bày các báo cáo chuyên đề về giảm biến chứng viêm tụy cấp sau can thiệp, phối hợp hai kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị tắc nghẽn đường mật - tụy và đánh giá nguy cơ ác tính của tổn thương nang tụy…

Lãnh đạo BVTW Huế trao giấy khen cho Giáo sư Thawee Ratanachu- Ek, Cố vấn cao cấp Trung tâm Nội soi tiêu hóa và khoa ngoại, Bệnh viện Rajavithi (Thái Lan). (Ảnh: B.Trâm)

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế cho biết, là một trong sáu bệnh viện trọng điểm quốc gia được ưu tiên đầu tư phát triển hướng tới tầm khu vực và thế giới, BVTW Huế hiện có thế mạnh trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa và nội soi can thiệp.

Nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ERCP, EUS, lấy và tán sỏi đường mật qua nội soi đã được bệnh viện làm chủ; một số kỹ thuật từng được triển khai lần đầu tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên nay đã trở thành thường quy.

Bên cạnh công tác khám, chữa bệnh, Trung tâm Nội soi còn tham gia đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm cho các cơ sở y tế trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo BVTW Huế giấy chứng nhận cho các báo cáo viên tham gia hội thảo. (Ảnh: B.Trâm)

Thông qua hội thảo, BVTW Huế tiếp tục khẳng định vai trò trong phát triển các kỹ thuật nội soi can thiệp chuyên sâu, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế. Qua đó, góp phần giúp người bệnh tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á có thêm cơ hội tiếp cận những phương pháp chẩn đoán, điều trị ít xâm lấn, an toàn và hiệu quả.

Dịp này, BVTW Huế trân trọng ghi nhận và tri ân những đóng góp của GS.BS. Thawee Ratanachu-Ek đối với sự phát triển của ngành nội soi tiêu hóa tại Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Từ năm 2016, Giáo sư cùng các đồng nghiệp tại Bệnh viện Rajavithi đã tích cực kết nối đội ngũ bác sĩ nội soi trong khu vực, tổ chức nhiều chương trình đào tạo, hướng dẫn thực hành và thúc đẩy hợp tác chuyên môn, đồng thời là người tham gia kiến tạo nhiều chương trình hợp tác nội soi tại Châu Á, bao gồm Liên minh Nội soi Đông Nam Á.

Nhiều bác sĩ của Trung tâm Nội soi BVTW Huế đã được Giáo sư trực tiếp đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, góp phần phát triển năng lực nội soi can thiệp chuyên sâu tại Bệnh viện.