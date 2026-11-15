Cập nhật mới nhất vụ việc Go Kyung Pyo va chạm khi lái xe trong tình trạng say xỉn

Nam diễn viên Go Kyung Pyo đã đưa ra lời xin lỗi cá nhân và thông báo tạm dừng mọi hoạt động theo lịch trình, sau khi gây ra một vụ va chạm giao thông trong lúc lái xe với ảnh hưởng của chất có cồn.

Vào ngày 15/11, Go Kyung Pyo đã đăng một tuyên bố dài trên mạng xã hội, thừa nhận rằng, anh đã lái xe sau khi uống rượu vào rạng sáng ngày 14/11: “Tôi đã uống rượu rồi lái xe, sau đó va chạm với một chiếc xe thu gom rác. Nồng độ cồn trong máu của tôi vượt quá mức quy định dẫn đến việc bị tước bằng lái xe”.

Theo Sở Cảnh sát Mapo (Seoul), vụ va chạm xảy ra vào khoảng 3h30 sáng tại Donggyo-dong, quận Mapo (giờ Hàn Quốc). Go Kyung Pyo tự lái xe cá nhân và không chở theo hành khách nào. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở ngay tại hiện trường, trước khi để anh trở về nhà. Hiện, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Tại Hàn Quốc, ngưỡng nồng độ cồn trong máu dẫn đến việc bị tước bằng lái là 0,08%.

Go Kyung Pyo đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình và gửi lời xin lỗi đến các nhân viên vệ sinh đang làm việc tại thời điểm xảy ra vụ việc: “Việc lái xe sau khi uống rượu hoàn toàn là lỗi của tôi. Trước đây, tôi từng khuyên người khác không nên lái xe khi đã uống rượu, vậy mà chính tôi lại không làm theo lời mình nói. Đó là một hành động vô trách nhiệm, có thể gây ra thương tích nghiêm trọng cho người khác”.

Anh cũng lên tiếng về đoạn video đang lan truyền trên mạng sau vụ va chạm. Go Kyung Pyo giải thích rằng. anh tiếp tục lái xe thêm một đoạn ngắn vì không tìm thấy nơi nào an toàn để dừng xe ngay lập tức. Anh cho biết mình đã xin lỗi hai nhân viên vệ sinh khi gặp họ và ở lại hiện trường để chờ cảnh sát. Go Kyung Pyo nói thêm rằng. vật được nhìn thấy trong đoạn video khi anh cho vào túi áo chính là chìa khóa xe của anh.

Nam diễn viên thừa nhận hành động của mình đã gây khó khăn cho các ê kíp sản xuất truyền hình và những người liên quan đến các lịch trình sắp tới của anh. Anh cho biết, các chương trình có chứa hình ảnh quay trước khi sự việc xảy ra, giờ đây sẽ phải chỉnh sửa lại, trong khi các sự kiện đã được chuẩn bị từ lâu cũng buộc phải thay đổi đột ngột.

Go Kyung Pyo cam kết sẽ hợp tác đầy đủ với quá trình điều tra của cảnh sát, bồi thường thiệt hại do vụ va chạm gây ra, đồng thời chấp nhận mọi hình thức xử phạt về mặt pháp lý hoặc hành chính: “Tôi sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động theo lịch trình. Tôi sẽ không bao giờ quên nỗi xấu hổ mà mình phải gánh chịu vì sự việc lần này”.

Hậu quả của vụ việc đã ảnh hưởng đến nhiều chương trình truyền hình. Các chương trình như Hangout with Yoo của đài MBC, cùng Sixth Sense: B-Side và Amazing Saturday của đài tvN cho biết, họ sẽ cắt bỏ tối đa hình ảnh của Go Kyung Pyo. Anh là thành viên cố định của Sixth Sense: B-Side và cũng đã hoàn tất việc ghi hình với tư cách khách mời cho chương trình Amazing Saturday.

Chương trình giải trí gốc sắp ra mắt trên TVING mang tên The Great Escape: Urban Legends, dự kiến ​​khởi chiếu vào ngày 2/12, cũng sẽ được biên tập lại. Đội ngũ sản xuất giải thích rằng, việc loại bỏ hoàn toàn Go Kyung Pyo khỏi chương trình là khó khả thi, do định dạng chương trình đòi hỏi các thành viên phải phối hợp cùng nhau để giải quyết những bí ẩn có liên quan mật thiết. Tuy nhiên, thời lượng xuất hiện của anh sẽ được cắt giảm tối đa.

Sự kiện gặp gỡ người hâm mộ của Go Kyung Pyo, mang tên 2026 Ko Kyung Pyo Fan Meeting: NOW “KYUNGPYO NIGHT, cũng đã bị hủy bỏ. Sự kiện này vốn được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 21/11, tại Seongam Art Hall, Seoul.

Công ty quản lý của anh, CL& Company, trước đó đã gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng bởi vụ va chạm, cũng như đến người hâm mộ đã luôn ủng hộ nam diễn viên. Phía công ty cho biết, Go Kyung Pyo đã thừa nhận sai lầm của mình, sẵn sàng chấp nhận kết quả điều tra và chịu trách nhiệm khắc phục những thiệt hại đã gây ra.