Cập nhật mới nhất dự báo diễn biến mưa lớn tại khu vực Trung Bộ

Cụ thể, hiện tại, nước ta đang chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch đông. Và trong những ngày tới, khối không khí lạnh này có khả năng sẽ suy yếu dần, kết hợp thêm nhiễu động gió đông trên cao đang dần dịch chuyển về khu vực Trung Bộ. Vì vậy, khu vực từ Thanh Hóa cho đến thành phố Đà Nẵng, khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi cho đến Đắk Lắk và Khánh Hòa đã xuất hiện mưa dông rải rác và cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa có thể dao động trong khoảng từ 10-30 mm và có nơi trên 60 mm. Mưa dông có khả năng sẽ kéo dài trong 2 đến 3 ngày tới trên các khu vực này.

Đặc biệt, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng do ảnh hưởng của vùng hội tụ mạnh nhất, có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung từ khoảng tối ngày 27/10-29/10. Tổng lượng mưa có thể dao động trong khoảng từ 60-130 mm, có nơi trên 250 mm. Từ đêm 29/10, mưa lớn có khả năng giảm dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc.