Cập nhật lịch thi đấu Cúp C2 châu Âu và lịch phát sóng trực tiếp Europa League mới nhất hôm nay
Cập nhật lịch thi đấu Cúp C2 châu Âu và lịch phát sóng trực tiếp Europa League mùa giải 2026/27, đầy đủ, nhanh và chính xác.
Lịch thi đấu Cúp C2 châu Âu - Europa League lượt 4 vòng xếp hạng mùa giải 2026/27
+ Lịch thi đấu Europa League thứ Tư (ngày 4/11)
- 22h30 ngày 4/11: Rennes vs Olympiacos (TV360)
+ Lịch thi đấu Europa League thứ Sáu (ngày 6/11)
- 00h45 ngày 6/11: AC Milan vs Ferencvaros (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: Anderlecht vs FC Salzburg (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: Crystal Palace vs Hoffenheim (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: Levski Sofia vs Jagiellonia Bialystok (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: Lillestroem vs Viktoria Plzen (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: NEC Nijmegen vs Omonia Nicosia (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: Sociedad vs Lyon (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: Sparta Prague vs Bournemouth (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: AZ Alkmaar vs Juventus (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: Leverkusen vs Marseille (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: Benfica vs Lech Poznan (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: Celta Vigo vs Union St.Gilloise (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: Celtic vs Beşiktaş (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: Hapoel Beer Sheva vs OFI Crete (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: Sturm Graz vs NK Celje (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: Sunderland vs Dinamo Zagreb (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: Torreense vs Ararat Armenia (TV360)
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-lich-thi-dau-cup-c2-chau-au-va-lich-phat-song-truc-tiep-europa-league-moi-nhat-hom-nay-458129-458129.html