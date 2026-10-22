Cập nhật lịch thi đấu Cúp C2 châu Âu và lịch phát sóng trực tiếp Europa League mới nhất hôm nay
Cập nhật lịch thi đấu Cúp C2 châu Âu và lịch phát sóng trực tiếp Europa League mùa giải 2026/27, đầy đủ, nhanh và chính xác.
Lịch thi đấu Cúp C2 châu Âu - Europa League lượt 3 vòng xếp hạng mùa giải 2026/27:
+ Lịch thi đấu Europa League thứ Năm (ngày 22/10)
- 23h45 ngày 22/10: Ararat Armenia vs AZ Alkmaar (TV360)
- 23h45 ngày 22/10: Dinamo Zagreb vs NEC Nijmegen (TV360)
- 23h45 ngày 22/10: Ferencvaros vs Torreense (TV360)
- 23h45 ngày 22/10: Juventus vs Rennes (TV360)
- 23h45 ngày 22/10: Lech Poznan vs Sunderland (TV360)
- 23h45 ngày 22/10: OFI Crete vs Leverkusen (TV360)
- 23h45 ngày 22/10: Sturm Graz vs Marseille (TV360)
- 23h45 ngày 22/10: Union St.Gilloise vs Hapoel Beer Sheva (TV360)
+ Lịch thi đấu Europa League thứ Sáu (ngày 23/10)
- 02h00 ngày 23/10: Bournemouth vs AC Milan (TV360)
- 02h00 ngày 23/10: Beşiktaş vs Crystal Palace (TV360)
- 02h00 ngày 23/10: Celtic vs Celta Vigo (TV360)
- 02h00 ngày 23/10: Hoffenheim vs Lyon (TV360)
- 02h00 ngày 23/10: Jagiellonia Bialystok vs Anderlecht (TV360)
- 02h00 ngày 23/10: Lillestroem vs Sociedad (TV360)
- 02h00 ngày 23/10: NK Celje vs FC Salzburg (TV360)
- 02h00 ngày 23/10: Olympiacos vs Sparta Prague (TV360)
- 02h00 ngày 23/10: Omonia Nicosia vs Benfica (TV360)
- 02h00 ngày 23/10: Viktoria Plzen vs Levski Sofia (TV360)
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-lich-thi-dau-cup-c2-chau-au-va-lich-phat-song-truc-tiep-europa-league-moi-nhat-hom-nay-455997-455997.html