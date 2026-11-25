Trao đổi chuyên môn tại buổi sinh hoạt

Tham dự và chủ trì chương trình có PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc BVTW Huế, Phó Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam, cùng các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế thuộc các chuyên khoa liên quan của bệnh viện và một số cơ sở y tế.

Tại chương trình, các báo cáo viên đã trình bày nhiều chuyên đề gắn với thực tiễn điều trị, tập trung chia sẻ kinh nghiệm từ những ca phẫu thuật nội soi đặt catheter lọc màng bụng đầu tiên tại BVTW Huế, quá trình ứng dụng kỹ thuật trong thực hành lâm sàng và các xu hướng quản lý người bệnh hiện nay. Các báo cáo cũng phân tích những trường hợp lâm sàng sử dụng dung dịch icodextrin, qua đó cung cấp thêm góc nhìn chuyên môn về lựa chọn phương pháp và giải pháp điều trị phù hợp đối với người bệnh suy thận mạn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia và nhân viên y tế đã dành thời gian thảo luận về những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai kỹ thuật lọc màng bụng. Trong đó, vấn đề phối hợp giữa chuyên khoa nội khoa và ngoại khoa được đặc biệt quan tâm nhằm hạn chế biến chứng, bảo đảm an toàn và tối ưu hóa hiệu quả điều trị.

Được biết, lọc màng bụng là một trong những phương pháp điều trị thay thế thận cho người bệnh suy thận mạn. Việc cập nhật kỹ thuật, kinh nghiệm thực hành và nâng cao năng lực quản lý toàn diện có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chăm sóc, điều trị lâu dài cho người bệnh.

Thông qua chương trình sinh hoạt khoa học, BVTW Huế tiếp tục khẳng định vai trò trong đào tạo y khoa liên tục, tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn giữa các chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế. Qua đó, góp phần gắn kết kiến thức chuyên ngành với thực tiễn điều trị, từng bước hoàn thiện quy trình chăm sóc, nâng cao chất lượng điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh suy thận mạn.