Cập nhật kỹ thuật điện quang can thiệp tiên tiến, giảm xâm lấn cho người bệnh

Hội nghị Khoa học Điện quang Can thiệp TP. Hồ Chí Minh mở rộng lần II (SIRHCM 2026) diễn ra trong hai ngày 16-17/10, quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế nhằm cập nhật kiến thức chuyên sâu, kỹ thuật tiên tiến và vật liệu mới trong lĩnh vực điện quang can thiệp.

Hội nghị góp phần thúc đẩy xu hướng y học hiện đại với các phương pháp điều trị ít xâm lấn, mang lại hiệu quả tối đa cho người bệnh.

Thông qua các bài giảng chuyên sâu, sự kiện tăng cường kết nối, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện để bác sĩ can thiệp mạch ứng dụng rộng rãi kỹ thuật mới tại các tỉnh, thành phố.

AI nâng cao độ chính xác, giảm liều tia trong can thiệp

TS.BS Nguyễn Đình Luân, Chủ tịch Hội Điện quang can thiệp TP. Hồ Chí Minh, cho biết mục tiêu của chúng tôi là đem đến những kiến thức tiên tiến, những tiến bộ trong các lĩnh vực liên quan đến điện quang can thiệp, từ can thiệp thần kinh đến can thiệp ngoại biên.

"Trong điều trị ung thư, điện quang can thiệp được xem như bước tiến thứ tư sau phẫu thuật, hóa trị và xạ trị, giúp nâng cao hiệu quả điều trị, tăng khả năng chữa khỏi hoặc kéo dài sự sống cho người bệnh"- TS Luân nói.

Các chuyên gia trình bày báo cáo khoa học tại hội nghị. Ảnh: Xuân Hương

Đánh giá giá trị của hội nghị đối với mạng lưới y tế cả nước, PGS.TS Nguyễn Thái Bình, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhấn mạnh các rào cản địa lý đang dần được xóa bỏ nhờ công nghệ phần mềm và hội chẩn trực tuyến. Khi bác sĩ tuyến dưới được tiếp cận công nghệ mới và đào tạo liên tục, năng lực chuyên môn có thể phát triển không kém tuyến trung ương.

Nhờ đó, người bệnh ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các trường hợp cấp tính, có cơ hội được điều trị ngay tại địa phương thay vì phải chuyển tuyến vất vả, qua đó được hưởng lợi thiết thực từ tiến bộ y học.

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là phiên thảo luận M&M chuyên đề UIH AVIVA, tập trung vào hai lĩnh vực mũi nhọn: can thiệp ung bướu (Oncological Intervention) và can thiệp thần kinh (Neurointervention), dưới sự điều hành của BS Nguyễn Đình Luân và TS Xiang Jun.

Tại các phiên báo cáo, công nghệ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thế hệ mới thu hút sự quan tâm của các chuyên gia. Hệ thống có thiết kế 8 trục xoay linh hoạt, khả năng tạo hình ảnh ít nhiễu, hiển thị các mạch máu nhỏ và giảm liều tia đến 70%.

Các ưu điểm này được làm rõ qua hai báo cáo công nghệ: ứng dụng công nghệ Noise Free trong thực hành lâm sàng can thiệp thần kinh và mạch máu ngoại biên; hệ thống X-quang can thiệp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ tối ưu hóa độ chính xác trong điều trị. Hai báo cáo do bác sĩ Zhang Yi và bác sĩ Zhu Dongliang, đến từ các bệnh viện hàng đầu Trung Quốc, trình bày.

Nhận định về bước tiến công nghệ này, GS.TS Phạm Minh Thông, Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam, cho biết AI tích hợp trong hệ thống DSA giúp giảm liều tia, hạn chế mức độ phơi nhiễm bức xạ cho người bệnh và đặc biệt tăng độ an toàn cho thầy thuốc.

"Nhờ có AI mà độ nhiễu của hình ảnh giảm đi, hình ảnh nét hơn rất nhiều. Hình ảnh nét giúp bác sĩ đưa các ống thông siêu nhỏ vào để chọn lọc và nút mạch dễ dàng, từ đó các thủ thuật được thực hiện nhanh hơn và chính xác hơn cho người bệnh", GS.TS Phạm Minh Thông chia sẻ.

Đồng tình với những giá trị này, TS.BS Nguyễn Đình Luân nhấn mạnh hệ thống DSA của UIH tại hội nghị có những ứng dụng đặc biệt. AI giúp hình ảnh rõ nét hơn, hỗ trợ quá trình điều trị cũng như kiểm tra kỹ thuật sau can thiệp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Hương

Dưới góc độ những người trực tiếp vận hành thiết bị, ông Thái Văn Lộc, Chủ tịch Hội Kỹ thuật Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam (VART), cho biết ông cùng các chuyên gia quốc tế mong đợi được tham dự sự kiện để lắng nghe chia sẻ về kỹ thuật công nghệ cao, đặc biệt là ứng dụng AI trong lâm sàng.

"Những công nghệ này mang lại hiệu quả điều trị thiết thực như giảm liều tia, mang đến hình ảnh rõ nét; đồng thời, hệ thống AI còn có khả năng nhận diện và hỗ trợ tối ưu hóa quy trình vận hành cũng như phẫu thuật", ông Thái Văn Lộc nói.

Chuyển giao kỹ thuật giúp người bệnh giảm chuyển tuyến

Hội nghị cũng ghi nhận kết quả chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến cơ sở. Tiêu biểu là báo cáo "Đánh giá kết quả điều trị can thiệp nội mạch điều trị suy thông nối động tĩnh mạch (AVF) tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc", do bác sĩ Phan Huy Hoàng, bác sĩ Lê Thiện Hòa cùng ê-kíp trình bày.

Nhờ làm chủ hệ thống DSA, Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc đã thực hiện can thiệp bảo tồn cầu nối AVF với tỷ lệ thành công kỹ thuật đạt 93,5%. Đáng chú ý, 93,5% bệnh nhân (29 ca) có thể chạy thận ngay ngày hôm sau, với tình trạng rung miu mạnh. Kết quả này cho thấy hiệu quả của phương pháp ít xâm lấn, giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng.

Đây cũng là minh chứng cho thấy công nghệ cao, khi được đầu tư và chuyển giao phù hợp, có thể phát huy hiệu quả tại các cơ sở y tế địa phương, giúp người dân tiếp cận kỹ thuật tiên tiến ngay tại nơi sinh sống.

Hoạt động ký kết hợp tác ghi nhớ về phát triển Trung tâm DSA và thúc đẩy đổi mới công nghệ chẩn đoán hình ảnh ưng dụng AI. Ảnh: Xuân Hương