Cập nhật KQKD ngân hàng 9 tháng: 13 nhà băng lãi hơn 107.000 tỷ đồng, nhiều mức tăng trưởng hai con số

VietABank lãi gần 1.200 tỷ đồng sau 9 tháng

Trong quý III/2026, VietABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 366 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ hoàn nhập gần 17 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng. Trong khi đó, thu nhập lãi thuần giảm 16,3%, còn 534 tỷ đồng và lợi nhuận kinh doanh trước dự phòng giảm gần 30%.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.191 tỷ đồng, tăng 13,4% và hoàn thành 61% kế hoạch năm. Kết quả này chủ yếu nhờ chi phí dự phòng giảm 64%, còn 92 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận kinh doanh trước dự phòng giảm 7,3%.

Đến cuối tháng 9, tổng tài sản VietABank đạt 156.490 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm; dư nợ cho vay tăng 9%, đạt 96.680 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi và phí phải thu tăng gấp đôi, lên 9.713 tỷ đồng. Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,31% lên 1,38%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm mạnh từ 91,2% xuống 54,8%, cho thấy bộ đệm dự phòng của ngân hàng thu hẹp đáng kể.

LPBank báo lãi hơn 10.400 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 8% so với cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã: LPB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.448 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 10.421 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của LPBank đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 23%, lên 481.569 tỷ đồng. Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 421.830 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm.

Sacombank lãi gần 5.900 tỷ đồng sau 9 tháng, giảm 46%

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã: STB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.757 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ. Dù nguồn thu ngoài lãi tăng trưởng tích cực, thu nhập lãi thuần giảm 34%, còn 5.228 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gần 5,5 lần, vượt 5.700 tỷ đồng, khiến lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Sacombank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động gần 27.800 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động giảm 19%, song chi phí dự phòng tăng gần 6 lần, lên hơn 12.800 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 5.893 tỷ đồng, giảm 46% và hoàn thành 73% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản Sacombank đạt 1,057 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng vượt 700.000 tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng đạt hơn 775.000 tỷ đồng, tăng 25,4%. Về chất lượng tài sản, nợ xấu tăng 28% so với đầu năm, lên 51.366 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu từ 6,41% lên 7,33%.

OCB lãi hơn 4.100 tỷ đồng sau 9 tháng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã: OCB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt 1.653 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý, tổng thu nhập hoạt động đạt 3.291 tỷ đồng, tăng 12,3%. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 2.768 tỷ đồng, tăng 14,2%, trong khi thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 62,3%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.123 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động đạt 9.219 tỷ đồng, tăng 17,5%. Thu nhập lãi thuần đạt 7.676 tỷ đồng, tăng 13,4%, trong khi thu nhập ngoài lãi tăng 43%.

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của OCB đạt 363.726 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cuối năm 2025 và 15,4% so với cùng kỳ, hoàn thành 103% kế hoạch năm. Dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 227.183 tỷ đồng.

KienlongBank lãi gần 1.713 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 11,5%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, mã: KLB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt 537 tỷ đồng, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, thu nhập lãi thuần đạt 874 tỷ đồng, giảm 10,7%. Chi phí hoạt động tăng 36,4%, lên gần 643 tỷ đồng, khiến lợi nhuận thuần trước dự phòng giảm gần 20%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, KienlongBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 1.713 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ, hoàn thành khoảng 66% kế hoạch năm. Tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 3.669 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt 115.968 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 78.465 tỷ đồng, tăng 9,6%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 81.827 tỷ đồng, tăng 13,6%.

Saigonbank báo lợi nhuận 9 tháng giảm gần 75%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, mã: SGB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt 17,8 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm của hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối, trong khi chi phí hoạt động tăng mạnh. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm khoảng 1/3 so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Saigonbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 66 tỷ đồng, giảm gần 75% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của ngân hàng gần như không đổi so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 21.755 tỷ đồng, giảm 1%, tiền gửi khách hàng giảm 4,4%. Tổng nợ xấu tăng 2,6%, lên khoảng 666 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu lên khoảng 3,06%.

Techcombank lập kỷ lục lợi nhuận quý III, lãi 28.900 tỷ đồng sau 9 tháng

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) công bố lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt 10.400 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ và là mức cao nhất theo quý từ trước đến nay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động đạt 45.200 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 28.900 tỷ đồng, tăng 23,7%. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 32.000 tỷ đồng, tăng 16,9%; riêng quý III đạt 11.700 tỷ đồng, tăng 17,9%. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 9 tháng đạt 11.800 tỷ đồng, tăng 40%; riêng quý III đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 44,6%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Techcombank đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Tín dụng doanh nghiệp đạt 542.400 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, trong khi tín dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 419.000 tỷ đồng, tăng 12,7%.

ABBank tăng trưởng lợi nhuận 85%, thực hiện 96% kế hoạch năm

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã: ABB) công bố lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 4.301 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ, thực hiện gần 96% kế hoạch năm.

Tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 7.803 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động chỉ tăng 21%, giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ 33% xuống 27%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản ABBank đạt hơn 276.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 134.592 tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 152.913 tỷ đồng, tăng 15%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12%.

PGBank công bố lợi nhuận 9 tháng tăng 27%

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank, mã: PGB) công bố lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 tăng 27% so với cùng kỳ.

Tổng thu thuần tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, với thu nhập ngoài lãi từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối tăng hơn gấp đôi.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản PGBank đạt 92.637 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng tăng khoảng 7,1%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 5,8%.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,46%.

Vốn chủ sở hữu đạt 8.364 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cuối năm 2025, trong khi vốn điều lệ tăng lên 7.327 tỷ đồng, tăng 33,2%.

VPBank lãi gần 30.000 tỷ sau 9 tháng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, VPBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 18.158 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Ở nguồn thu ngoài lãi, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 3.089 tỷ đồng, tăng 29%; lãi thuần từ hoạt động khác đạt 1.888 tỷ đồng, tăng 33,6%. Ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ 729 tỷ đồng, so với mức lãi gần 4 tỷ đồng cùng kỳ. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh chuyển từ lãi 1.287 tỷ đồng sang lỗ 363 tỷ đồng, trong khi mua bán chứng khoán đầu tư lỗ gần 3 tỷ đồng.

Kết quả, tổng thu nhập hoạt động của VPBank quý này đạt 22.084 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 11.031 tỷ đồng, tăng hơn 20%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của VPBank tăng gần 27%, vượt 53.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 29.911 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

SHB ước lãi 14.300 tỷ đồng, tổng tài sản tiến sát 1 triệu tỷ

Tại hội nghị nhà đầu tư ngày 15/10, ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB, mã: SHB) cho biết lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 14.300 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 81% kế hoạch cả năm.

Cùng với tăng trưởng lợi nhuận, quy mô tổng tài sản SHB đạt xấp xỉ 990.000 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng. Vốn tự có vượt 102.000 tỷ đồng.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 680.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Trong khi đó, huy động vốn tăng 12,19%, đạt khoảng 720.000 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, SHB duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tăng từ 11,81% cuối tháng 6 lên 11,95% cuối tháng 9, trong khi tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 80,5%.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn được kiểm soát quanh mức 25%, thấp hơn giới hạn quy định.

Nam A Bank tăng trưởng lợi nhuận 25%, hoàn thành gần 76% kế hoạch năm

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã: NAB) cũng công bố ước tính lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, tương đương 75,8% kế hoạch năm 2026.

Với kết quả trên, lợi nhuận trước thuế riêng quý III của ngân hàng ước đạt hơn 1.500 tỷ đồng.

Trong cơ cấu thu nhập, nguồn thu ngoài lãi đóng góp 26% tổng thu nhập hoạt động. Đáng chú ý, mảng kinh doanh giấy tờ có giá tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, đóng góp 5% lợi nhuận trước thuế. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt gần 20%.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản Nam A Bank đạt gần 465.000 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt xấp xỉ 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025, trong khi dư nợ tín dụng tăng 10,8% so với đầu năm.

Vietbank tăng trưởng lợi nhuận 50%, thu nhập lãi thuần đạt gần 2.500 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã: VBB) công bố lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tạm tính 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2025.

Thu nhập lãi thuần đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 12%, tương ứng tăng thêm 257 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Bên cạnh hoạt động tín dụng, các mảng kinh doanh ngoài lãi cũng ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 129 tỷ đồng, tăng 7%; kinh doanh ngoại hối mang về 99 tỷ đồng, tăng 30%.

Lãi từ chứng khoán đầu tư đạt 79 tỷ đồng, gấp khoảng 3,7 lần cùng kỳ, trong khi hoạt động kinh doanh khác đóng góp 181 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản Vietbank đạt 213.140 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 120.196 tỷ đồng, tăng 10,8%.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 110.312 tỷ đồng, tăng 8,5%, tương ứng tăng thêm 8.666 tỷ đồng so với đầu năm. Giá trị giấy tờ có giá phát hành tăng 22,2%, lên 28.894 tỷ đồng.

Agribank ghi nhận quý III tích cực, dư nợ cho vay tăng 8,8%

Trong khi các ngân hàng thương mại cổ phần lần lượt hé lộ lợi nhuận, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng công bố một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm.

Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và quý III/2026, lãnh đạo Agribank cho biết quý III ghi nhận kết quả ở một số hoạt động kinh doanh tốt nhất so với các quý trong năm.

Đáng chú ý, mức tăng dư nợ khách hàng pháp nhân trong quý III gấp 3,4 lần mức tăng của quý II.

Tính đến ngày 30/9/2026, nguồn vốn huy động của Agribank tăng 8,2% so với đầu năm, trong khi dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 8,8%.

Ngân hàng tiếp tục định hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh, các ngành, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng, đồng thời kiểm soát tín dụng ở những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đẩy mạnh thu hồi nợ và bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động.