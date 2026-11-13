Cập nhật kiến thức về tầm nhìn, mục tiêu phát triển đất nước

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Thanh Lâm truyền đạt chuyên đề “Tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển tại địa phương”.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, truyền đạt chuyên đề về tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Thông tin về tình hình thế giới và trong nước, đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, sau gần 40 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, đất nước vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, già hoá dân số và tác động ngày càng gay gắt của biến đổi khí hậu, nhất là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Trước bối cảnh đó, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu phát huy quyết tâm chính trị cao nhất, hiện thực hoá khát vọng phát triển, đưa đất nước tiến nhanh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Từ thực tiễn đặt ra, Đảng xác định tầm nhìn và mục tiêu chiến lược: đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về định hướng phát triển đất nước và địa phương.

Để hiện thực hoá các mục tiêu này, những định hướng lớn được xác định là tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đó, cần phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tại ĐBSCL; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Đối với Cà Mau, việc cụ thể hoá các mục tiêu, định hướng phát triển cần gắn với lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế dựa trên 3 trụ cột: kinh tế biển gắn với thuỷ sản công nghệ cao; năng lượng tái tạo và công nghiệp khí - điện - đạm; du lịch sinh thái, du lịch Mũi Cà Mau kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học.

Đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nhận thức, phát huy tư duy sáng tạo, đột phá, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể trong phát triển quê hương, đất nước.

Theo đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, tầm nhìn dù đúng đắn đến đâu cũng khó trở thành hiện thực nếu thiếu quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần đổi mới nhận thức, bảo đảm hiểu đúng, hiểu sâu, thống nhất trong tư duy và hành động; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, cần biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải đề cao trách nhiệm nêu gương, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; gương mẫu về đạo đức, lối sống; nghiêm túc thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.