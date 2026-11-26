Giảng viên Chi cục Dân số tỉnh phổ biến các quy định mới về công tác dân số tại lớp bồi dưỡng.

Tại lớp bồi dưỡng, các cộng tác viên dân số nghe giảng viên Chi cục Dân số tỉnh cung cấp và phổ biến nhiều thông tin hữu ích, quan trọng liên quan trực tiếp đến quá trình làm công tác truyền thông - giáo dục dân số - kế hoạch hóa gia đình, như: Bộ tờ gấp mẫu về các vấn đề dân số ưu tiên hiện nay, duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số; quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành Luật Dân số; quy định danh mục bệnh bẩm sinh cần sàng lọc trước sinh và sơ sinh, quy định danh mục các bệnh được thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị; quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số; hướng dẫn ghi chép sổ ghi chép ban đầu về dân số (sổ A0)…

Lớp bồi dưỡng cung cấp cho đội ngũ cộng tác viên dân số những kiến thức cơ bản về chuyên môn, nâng cao kỹ năng truyền thông, tư vấn, thống kê và báo cáo, đồng thời cập nhật những chủ trương, chính sách mới trong lĩnh vực dân số. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động dân số tại cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu về dân số và phát triển, hướng tới nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và phát triển bền vững.