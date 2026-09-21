Cập nhật kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải

Quang cảnh hội nghị tập huấn - Ảnh: H.Đ

Hội nghị tập trung vào các nội dung cơ bản, như: Một số vấn đề chung về mâu thuẫn, tranh chấp và giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp; các bước tiến hành hòa giải ở cơ sở; kỹ năng hòa giải ở cơ sở; bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; cập nhật các quy định pháp luật mới, tập trung vào các lĩnh vực thường phát sinh tranh chấp, như: Đất đai; dân sự; hôn nhân và gia đình; thừa kế; khiếu nại; phòng, chống bạo lực gia đình…

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn - Ảnh: H.Đ

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các vụ việc điển hình; thảo luận các tình huống thực tế.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; cập nhật các quy định pháp luật mới liên quan trực tiếp đến công tác hòa giải. Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ hòa giải; phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở.