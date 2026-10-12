Cập nhật kiến thức, gắn lý luận với thực tiễn

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố. Trung tâm chính trị cấp xã trên địa bàn thành phố có chức năng bồi dưỡng về lý luận chính trị; cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ, đảng viên, hội viên… trong hệ thống chính trị. Với nhiệm vụ đó, các đơn vị chủ động nghiên cứu, vận dụng những nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội thành phố Bắc Ninh lần thứ I vào giảng dạy. Các bài giảng được bổ sung tính thời sự, góp phần nâng cao nhận thức và khả năng vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng cho học viên.

Giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ trao đổi với học viên về những nội dung cơ bản trong văn kiện đại hội Đảng các cấp.

Trao đổi với Thạc sĩ Đỗ Văn Lanh, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ được biết, để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động vào cuộc sống với tinh thần chung là phải chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động. Do vậy, việc nghiên cứu, vận dụng nghị quyết trong giảng dạy là yêu cầu cấp thiết đối với trường và mỗi giảng viên nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh ba đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế; chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, việc nghiên cứu, vận dụng nghị quyết của Đảng trong giảng dạy là công việc thường xuyên, bắt buộc để mỗi bài giảng và công trình nghiên cứu mang tính Đảng, bám sát định hướng mục tiêu của chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Nghiên cứu nghị quyết không chỉ dừng ở việc cập nhật, bổ sung những quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng mới với số liệu thời sự vào bài giảng, điều quan trọng là giúp học viên lý giải được chủ trương, nhận diện được vấn đề của cơ quan, địa phương và lựa chọn giải pháp hành động phù hợp.

Nhà trường chỉ đạo thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt nội dung Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, giảng viên và học viên về các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các văn kiện. Từ đó cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động của trường và mỗi cán bộ, giảng viên, định hướng sâu sát vào từng nội dung bài giảng bảo đảm tính thiết thực, rõ việc, rõ người, dễ hiểu và dễ triển khai.

Trong quá trình học tập được cập nhật nhiều kiến thức mới, học viên Thân Ngọc Thạch, Lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung khóa 2 nói: “Với mỗi môn học, các giảng viên vận dụng linh hoạt nội dung nghị quyết đại hội đảng các cấp. Từ thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương mà học viên liên hệ với những nội dung đó. Qua từng tiết học, các học viên có thêm bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, năng lực tổ chức thực hiện, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp sức xây dựng thành phố Bắc Ninh trong giai đoạn phát triển mới”.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh ba đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế; chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, việc nghiên cứu, vận dụng nghị quyết của Đảng trong giảng dạy là công việc thường xuyên, bắt buộc để mỗi bài giảng và công trình nghiên cứu mang tính Đảng, bám sát định hướng mục tiêu của chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Từ thực tế giảng dạy, Thạc sĩ, Giảng viên chính Cao Thị Hoa, Khoa Xây dựng Đảng cho rằng, đối tượng học viên của Nhà trường là những cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể trên địa bàn thành phố. Vì thế, việc đưa nghị quyết vào bài giảng là rất cần thiết, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra. Ở mỗi bài giảng khi lên lớp, giảng viên lựa chọn lồng ghép vào những nội dung cần thiết với dung lượng vừa phải, phù hợp. Những nội dung đó phải toát lên được quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong Nghị quyết. Đưa ra so sánh với những nội dung của các kỳ đại hội trước để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển, giúp học viên nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phát triển của địa phương trong thời gian tới. Khi lý luận của Đảng hòa quyện cùng hơi thở thực tiễn của địa phương, các học viên, những cán bộ lãnh đạo, quản lý thấm nhuần sâu sắc và chuyển hóa thành hành động thực tế.

Không chỉ ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, tại các trung tâm chính trị cấp xã, việc đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào bài giảng cũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đồng chí Phạm Thị Quế, Giám đốc Trung tâm Chính trị xã Yên Thế cho biết, trong các khóa học, Trung tâm trang bị, củng cố những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, nền tảng tư tưởng của Đảng, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng cho học viên. Lồng ghép đưa những nội dung chính của nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ I và đại hội Đảng bộ các xã trong khu vực. Từ đó, giúp các học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm trong quá trình công tác, rèn luyện.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đưa nội dung nghị quyết vào thực tiễn, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ và các trung tâm chính trị kịp thời bổ sung những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mới được xác định trong nghị quyết vào bài giảng. Tăng cường cập nhật nội dung nghị quyết để làm phong phú, nhất quán trong quá trình giảng dạy, học tập. Giảng viên tích cực, chủ động nghiên cứu sâu văn kiện, nắm kỹ các nội dung, từ đó lựa chọn, đưa vào bài giảng, phần học với tinh thần khoa học, nghiêm túc. Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính chủ động và khả năng vận dụng của học viên, tăng cường thảo luận gắn với nội dung và việc triển khai thực hiện nghị quyết ở địa phương. Thông qua các hoạt động này, học viên không chỉ hiểu rõ, hiểu đầy đủ nội dung của nghị quyết đại hội đảng các cấp mà còn biết cách vận dụng vào thực tiễn công tác, tạo nên bước đột phá trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.