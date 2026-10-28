Cập nhật kiến thức chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Các đại biểu dự buổi tập huấn.

Tại hội nghị, gần 300 đại biểu được truyền đạt 6 chuyên đề gồm: Hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo, chế độ thông tin, báo cáo và công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ 389 tại cơ sở; những điểm mới của pháp luật về thương mại điện tử và một số hành vi vi phạm phổ biến trong hoạt động thương mại điện tử và một số nội dung cần lưu ý trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm; công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan; công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; nhận diện, xác định và xử lý hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không rõ nguồn gốc trong lĩnh vực y tế. Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Buổi tập huấn giúp các đại biểu cập nhật kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng thực tiễn trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hướng dẫn tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 cấp xã, phường; trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.