Cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nhi khoa

Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội báo cáo về mô hình bệnh tật ở trẻ em thành phố Hà Nội. (Ảnh: MINH HOÀNG)

Ngày 9/10, Bệnh viện Nhi Hà Nội phối hợp cùng Hội Nhi khoa thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Nhi khoa Hà Nội lần thứ II năm 2026 với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực nhi khoa trong nước và một số chuyên gia quốc tế.

Hội nghị là dịp để các thầy thuốc, nhà khoa học cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác. Chương trình gồm một phiên toàn thể và năm phiên chuyên đề, tập trung vào các chủ đề: Dị tật bẩm sinh; Bệnh lý tai, thính học và cấy điện cực ốc tai; Bệnh mắt và kiểm soát cận thị; Nhi khoa phát triển và sức khỏe tâm thần; Quản lý bệnh nhiễm trùng ở trẻ em.

Sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế mang đến những kinh nghiệm quý báu, từ các tiến bộ điều trị đến mô hình đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho cán bộ y tế. Những trao đổi tại hội nghị sẽ được tiếp nối bằng các hoạt động hợp tác cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em Thủ đô.

Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết: Trong hơn 169.000 trẻ em dưới 18 tuổi ở Hà Nội được khám sàng lọc trước khi bước vào năm học mới vừa qua có tới 90,3% ghi nhận ít nhất một vấn đề sức khỏe như: Tật khúc xạ, bệnh răng miệng, thừa cân, béo phì và suy dinh dưỡng… Những kết quả khám sức khỏe cho trẻ em thực hiện giúp nhận diện các nhóm vấn đề sức khỏe cần ưu tiên theo từng lứa tuổi và địa bàn.

Tuy nhiên, do dữ liệu mới phản ánh tình hình của những trẻ đã được khám và có thông tin trên phần mềm, chưa đại diện cho toàn bộ trẻ em Hà Nội. Mặt khác, phạm vi nghiên cứu hiện cũng mới bao phủ 78 trong tổng số 126 xã, phường. Do vậy cần tiếp tục mở rộng phạm vi khám sàng lọc và nâng cao chất lượng dữ liệu là yêu cầu cần thiết để có bức tranh đầy đủ hơn về sức khỏe trẻ em Thủ đô.

Chuyên gia quốc tế trao đổi tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM THẢO)

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hùng, mô hình bệnh tật trẻ em Việt Nam giai đoạn 2026-2030 cần được nhìn nhận qua bốn nhóm vấn đề trọng tâm: bệnh không lây nhiễm; sức khỏe tâm thần và phát triển; bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp; bệnh lý sơ sinh và sàng lọc.

Hiện Bệnh viện Nhi Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bằng những giải pháp thiết thực trong phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em; tăng cường chăm sóc toàn diện, tạo cơ hội phát triển cho trẻ…

Chia sẻ tại hội nghị, Cục trưởng Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) Đinh Anh Tuấn cho biết: Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em đã đạt nhiều kết quả, thể hiện qua sự cải thiện về tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ, tình trạng dinh dưỡng và thể chất. Tuy nhiên, suy dinh dưỡng thấp còi vẫn là vấn đề cần quan tâm, đặc biệt tại miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cần tăng cường các mô hình chăm sóc toàn diện, từ phát hiện, chẩn đoán, điều trị sớm đến phục hồi chức năng, bảo đảm trẻ được chăm sóc liên tục và có thêm cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Hà Nội trao quyết định thành lập đơn nguyên thính học, cấy ốc tai điện tử và phục hồi thính giác. (Ảnh: PHẠM THẢO)

Trong khuôn khổ hội nghị hôm nay, Bệnh viện Nhi Hà Nội công bố quyết định thành lập ba đơn vị chuyên sâu, phù hợp nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của Bệnh viện, gồm: Thính học, cấy ốc tai điện tử và phục hồi thính giác; Kiểm soát cận thị; Di truyền và sinh học phân tử.