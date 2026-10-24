Cập nhật kiến thức bảo đảm an ninh công nhân, an ninh mạng và an ninh, an toàn hàng không

Báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề.

Tại hội nghị, các báo cáo viên thuộc Công an TP và Công an phường đã tập trung phổ biến 4 chuyên đề trọng tâm. Trong đó, chuyên đề an ninh công nhân làm rõ vai trò, ý nghĩa của công tác bảo đảm an ninh công nhân và xây dựng thế trận an ninh công nhân tại các địa bàn trọng điểm. Chuyên đề an ninh chính trị nội bộ tập trung nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn lợi dụng tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp để xâm phạm an ninh quốc gia, công tác phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Với lĩnh vực an ninh, an toàn hàng không, báo cáo viên phổ biến các quy định pháp luật và trách nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp, trường học, công dân trong bảo đảm an toàn hàng không, một số hành vi tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bay…