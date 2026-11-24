Các chuyên gia, đại biểu tham dự khóa đào tạo.

Chương trình do Bộ môn Nội chủ trì, phối hợp cùng Hội Tim mạch học Việt Nam (VNHA), Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam (VSH), Hội Tim mạch học TP. Huế, Hội Bác sĩ Gia đình TP. Huế và Hội Tim mạch Đức - Việt (DVFK, CHLB Đức) tổ chức. Mỗi phiên thu hút khoảng 150 - 200 đại biểu là bác sĩ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên sau đại học và nhân viên y tế từ miền Trung - Tây Nguyên.

Tại phiên ngày 24/11, các chuyên gia cùng trao đổi chuyên môn với các nội dung trọng tâm xoay quanh khuyến cáo mới năm 2026 của Hội Tim mạch châu Âu (ESC) về suy tim, bệnh tim mạch và bệnh thận mạn, phục hồi chức năng tim mạch, cùng định nghĩa toàn cầu lần thứ 5 về nhồi máu cơ tim.

Trao giấy chứng nhận và tặng hoa cho các chuyên gia tham gia khóa đào tạo.

Diễn đàn cũng chia sẻ tiến bộ trong điều trị rối loạn lipid máu, triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng trường xung (PFA), can thiệp mạch vành vôi hóa nặng bằng Rotablator, IVL, hướng dẫn hình ảnh nội mạch IVUS/OCT, tạo nhịp tim và điều trị suy tim phức tạp. Các bác sĩ trẻ và nghiên cứu sinh Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế báo cáo về tạo nhịp vùng bó nhánh trái và giá trị tiên lượng của siêu âm tim đánh dấu mô thất phải ở bệnh nhân suy tim cấp.

Dịp này, đoàn chuyên gia Đức tham quan Trung tâm Tim mạch và làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Y - Dược. Hai bên thống nhất định hướng giai đoạn 2027 - 2030 gồm đào tạo ngắn hạn tại Đức, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, nghiên cứu khoa học chung và trao đổi giảng viên, học viên.

Hiện, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế đã triển khai can thiệp mạch vành dưới IVUS, cấy máy tạo nhịp, ICD, CRT, tạo nhịp bó nhánh trái, can thiệp tim bẩm sinh và đạt giải Bronze Plus của Hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) về quản lý suy tim.