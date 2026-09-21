Cập nhật kết quả Việt Nam vs Thái Lan ngày 21/9, tỷ số mới nhất
Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Thái Lan mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Việt Nam đấu Thái Lan thuộc ASIAD 2026 hôm nay.
●ASIAD 2026
Việt Nam
0-0
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Trận bóng đá nữ giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 17h30 ngày 21/9 trên sân vận động Nagai (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Thái Lan mới nhất.
Việt Nam
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
14
Trần Thị Kim Thanh
TM
2
Lương Thị Thu Thương
6
Nguyễn Thị Hoa
11
Thái Thị Thảo
12
Phạm Hải Yến
ĐT
13
Lê Thị Diễm My
16
Dương Thị Vân
18
19
21
23
Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Thái Lan
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
18
Sodchuen Thichanan
TM
2
Yongkul U-raiporn
4
Jeeratanapavibul Panittha
5
Kaewanta Natcha
6
Intaraprasit Supapron
8
Sontisawat Pluemjai
9
Mongkoldee Jiraporn
10
Chetthabutr Kanyanat
11
Rodthong Chatchawan
14
Pengngam Saowalak
19
Sornsai Pitsamai
ĐT
Thông tin trước trận Việt Nam vs Thái Lan
Hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 đang diễn ra đầy khó khăn khi đội nằm cùng bảng với những đối thủ mạnh của châu lục. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc khởi đầu bằng thất bại đáng tiếc trước Đài Bắc Trung Hoa, sau đó thua 0-8 trước Nhật Bản.
Hai trận thua liên tiếp khiến tuyển nữ Việt Nam chưa có điểm, nhưng cơ hội đi tiếp vẫn còn. Thái Lan cũng toàn thua sau hai lượt trận và đứng cuối bảng E. Trong khi đó, Việt Nam tạm xếp thứ ba nhờ các chỉ số phụ tốt hơn.
Cuộc đối đầu với Thái Lan vì thế mang ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có 3 điểm và cải thiện vị thế trong cuộc cạnh tranh giữa các đội đứng thứ ba. Ở bảng F, Myanmar và Bangladesh hiện cũng chưa có điểm và sở hữu hiệu số bàn thắng bại thấp hơn Việt Nam.
Tuy nhiên, Thái Lan cũng ở vào tình thế buộc phải giành kết quả tốt để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đại diện Đông Nam Á không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng tại bảng E mà còn có thể quyết định cơ hội giành vé vào tứ kết của cả hai đội.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ket-qua-viet-nam-vs-thai-lan-ngay-21-9-ty-so-moi-nhat-ar1040966.html