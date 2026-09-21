Cập nhật kết quả Việt Nam vs Thái Lan ngày 21/9, tỷ số mới nhất

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Trận bóng đá nữ giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 17h30 ngày 21/9 trên sân vận động Nagai (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Thái Lan mới nhất.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu với Thái Lan lúc 17h30 ngày 21/9 trên sân vận động Nagai. (Ảnh: VFF)

Việt Nam

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

14

Trần Thị Kim Thanh

TM

2

Lương Thị Thu Thương

6

Nguyễn Thị Hoa

11

Thái Thị Thảo

12

Phạm Hải Yến

ĐT

13

Lê Thị Diễm My

16

Dương Thị Vân

18

Cù Thị Huỳnh Như

19

Nguyễn Thị Thanh Nhã

21

Ngân Thị Vạn Sự

23

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Thái Lan

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

18

Sodchuen Thichanan

TM

2

Yongkul U-raiporn

4

Jeeratanapavibul Panittha

5

Kaewanta Natcha

6

Intaraprasit Supapron

8

Sontisawat Pluemjai

9

Mongkoldee Jiraporn

10

Chetthabutr Kanyanat

11

Rodthong Chatchawan

14

Pengngam Saowalak

19

Sornsai Pitsamai

ĐT

Thông tin trước trận Việt Nam vs Thái Lan

Hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 đang diễn ra đầy khó khăn khi đội nằm cùng bảng với những đối thủ mạnh của châu lục. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc khởi đầu bằng thất bại đáng tiếc trước Đài Bắc Trung Hoa, sau đó thua 0-8 trước Nhật Bản.

Hai trận thua liên tiếp khiến tuyển nữ Việt Nam chưa có điểm, nhưng cơ hội đi tiếp vẫn còn. Thái Lan cũng toàn thua sau hai lượt trận và đứng cuối bảng E. Trong khi đó, Việt Nam tạm xếp thứ ba nhờ các chỉ số phụ tốt hơn.

Cuộc đối đầu với Thái Lan vì thế mang ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có 3 điểm và cải thiện vị thế trong cuộc cạnh tranh giữa các đội đứng thứ ba. Ở bảng F, Myanmar và Bangladesh hiện cũng chưa có điểm và sở hữu hiệu số bàn thắng bại thấp hơn Việt Nam.

Tuy nhiên, Thái Lan cũng ở vào tình thế buộc phải giành kết quả tốt để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đại diện Đông Nam Á không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng tại bảng E mà còn có thể quyết định cơ hội giành vé vào tứ kết của cả hai đội.