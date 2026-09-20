Cập nhật kết quả U23 Nhật Bản vs U23 Kyrgyzstan ngày 20/9, tỷ số mới nhất

●ASIAD 2026

U23 Kyrgyzstan

0-5

U23 Nhật Bản

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Trận U23 Nhật Bản vs U23 Kyrgyzstan thuộc môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 17h30 ngày 20/9 tại Nagoya (Nhật Bản). Đại diện vùng Trung Á vừa thua ngược Thái Lan ở lượt đầu tiên và chưa có điểm nào. Trong khi đó, U23 Nhật Bản dễ dàng vượt qua Hong Kong (Trung Quốc). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Nhật Bản vs U23 Kyrgyzstan mới nhất.

U23 Nhật Bản gặp U23 Kyrgyzstan.

Thông tin trước trận đấu U23 Nhật Bản vs U23 Kyrgyzstan

Với lợi thế được chơi trên sân nhà, U23 Nhật Bản được xem là ứng viên sáng giá cho tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ASIAD 2026. Trên thực tế, Nhật Bản không mang đến giải đấu đội hình tối ưu nhất. Vẫn có những ngôi sao trẻ bận thi đấu các giải chuyên nghiệp và không dự ASIAD 2026.

Tuy nhiên, đây vốn là truyền thống của bóng đá xứ sở mặt trời mọc. Từng lớp cầu thủ trẻ của họ dần dần tiến bộ và tạo ra tính kế thừa nhờ chính sách này.

Trong ngày ra quân. U23 Nhật Bản không mấy khó khăn để thắng U23 Hong Kong (Trung Quốc) còn U23 Kyrgyzstan thua ngược U23 Thái Lan. Với việc U23 Thái Lan vừa tiếp tục thắng U23 Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản sẽ đi tiếp nếu có 3 điểm trước Kyrgyzstan, cục diện của bảng A cũng nhanh chóng ngã ngũ.