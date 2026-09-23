Cập nhật kết quả U23 Kyrgyzstan vs U23 Hong Kong ngày 23/9, tỷ số mới nhất
Cập nhật tỷ số U23 Kyrgyzstan vs U23 Hong Kong mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận U23 Kyrgyzstan vs U23 Hong Kong thuộc ASIAD 2026 hôm nay.
●ASIAD 2026
U23 Kyrgyzstan
0-0
U23 Hong Kong (Trung Quốc)
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Trận đấu giữa U23 Kyrgyzstan và U23 Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra lúc 17h30 ngày 23/9 trên sân vận động Wave Kariya. Trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng A môn bóng đá nam ASIAD 2026.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Kyrgyzstan và U23 Hong Kong (Trung Quốc) mới nhất.
U23 Kyrgyzstan
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
16
Abdyraiymov Adilet
TM
2
Brauzman Khristiian
5
Alizhanov Nazhibullokh
6
Balbakov Aitenir
ĐT
8
Ermehov Baibol
9
Abduzhaparov Erbol
14
Omarov Daniel
17
Toktonaliev Nursultan
20
Nematov Sardorbek
21
Dolotkeldiev Adilet
23
Madanov Yryskeldi
U23 Hong Kong (Trung Quốc)
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
19
Poon Sheung Hei
TM
2
Korani Krisna R
3
Sung Wang
4
Tsang Yi Hang
5
Goncalves Helio
6
Wu Chun Ming
ĐT
7
Ma Hei Wai
8
Ngan Cheuk Pan
10
Ichikawa Sohgo
13
Tsang Lok To
17
Ng Yu Hei
Thông tin trận U23 Kyrgyzstan và U23 Hong Kong (Trung Quốc)
U23 Kyrgyzstan không còn cơ hội cạnh tranh suất vào tứ kết sau hai lượt trận toàn thua. Đại diện Trung Á khởi đầu bằng thất bại 2-3 trước U23 Thái Lan, trước khi thua U23 Nhật Bản 0-7. Sau hai trận, họ đã nhận tổng cộng 10 bàn thua.
U23 Hong Kong (Trung Quốc) cũng sớm bị loại sau hai thất bại. Đội bóng Đông Á thua Nhật Bản 0-2 ở trận ra quân, sau đó tiếp tục thất bại 1-5 trước Thái Lan. Họ chưa giành được điểm nào và đã nhận 7 bàn thua.
So với Kyrgyzstan, hàng phòng ngự của Hong Kong (Trung Quốc) để lọt lưới ít hơn sau hai lượt trận. Tuy nhiên, khả năng tổ chức tấn công của đội bóng này chưa tạo được nhiều dấu ấn. Hong Kong (Trung Quốc) thường gặp khó trong việc duy trì sức ép và tìm kiếm khoảng trống khi đối đầu những đối thủ có ưu thế về tốc độ và thể hình.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ket-qua-u23-kyrgyzstan-vs-u23-hong-kong-ngay-23-9-ty-so-moi-nhat-ar1041432.html