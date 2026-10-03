Cập nhật kết quả U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản ngày 3/10, tỷ số mới nhất

●ASIAD 2026

U23 Hàn Quốc

0-0

U23 Nhật Bản

ĐANG CẬP NHẬT

Trận U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản chung kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 17h30 ngày 3/10 trên sân Toyota ở thành phố Toyota (Nhật Bản). U23 Hàn Quốc là đương kim vô địch và góp mặt ở trận tranh huy chương vàng ASIAD lần thứ tư liên tiếp, trong khi chủ nhà U23 Nhật Bản vượt qua U23 Uzbekistan ở bán kết.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản mới nhất.

U23 Hàn Quốc

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Kim Joonhong

TM

5

Kim Jisoo

6

Lee Gihyuk

ĐT

7

Eom Jisung

8

Lee Seungwon

9

Lee Youngjun

10

Bae Junho

16

Choi Seok Hyun

17

Yang Minhyeok

22

Bae Hyunseo

23

Shin Minha

DỰ BỊ

2

Kang Minjun

3

Choi Woojin

4

Park Seonghoon

11

Yang Hyunjun

12

Kim Minseung

13

Kang Sangyoon

14

Lee Hyunju

15

Hwang Doyun

18

Kim Myeongjun

19

Park Seungsoo

20

Park Gyeongseop

21

Lee Seunghwan

U23 Nhật Bản

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

23

Rui Araki

TM

2

Rei Umeki

5

Rion Ichihara

ĐT

10

Hisatsugu Ishii

11

Yumeki Yokoyama

14

Yuto Ozeki

17

Yotaro Nakajima

18

Yudai Shimamoto

19

Uche BS Nwadike

21

Mihiro Sato

22

Tarikanihayato Okabe

DỰ BỊ

1

Alexandre Pisano

3

Keita Kosugi

4

Kaito Tsuchiya

6

Shuto Nagano

7

Nelson Ishiwatari

8

Kenshin Yasuda

9

Yutaka Michiwaki

12

Masataka Kobayashi

13

Shusuke Furuya

15

Soichiro Mori

16

Yuya Fukunaga

20

Sena Ishibashi

Thông tin trước trận U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản

U23 Hàn Quốc toàn thắng 4 trận tại ASIAD 2026 trước khi bước vào chung kết. Đội bóng này lần lượt thắng U23 Qatar 4-1, U23 Ả Rập Xê Út 2-0 ở vòng bảng, vượt qua U23 Việt Nam 4-0 tại tứ kết và thắng U23 Trung Quốc 2-1 ở bán kết. Đội đương kim vô địch ghi 12 bàn và nhận 2 bàn thua trong 4 trận.

U23 Nhật Bản đấu U23 Hàn Quốc là màn so tài của đương kim vô địch châu Á và ASIAD. (Ảnh: JFA)

U23 Nhật Bản cũng bất bại từ đầu giải. Đội chủ nhà toàn thắng vòng bảng trước U23 Hong Kong 2-0, U23 Kyrgyzstan 7-0 và U23 Thái Lan 3-0. Tại tứ kết, Nhật Bản thắng U23 Triều Tiên 1-0. Đến bán kết, đội chủ nhà hòa U23 Uzbekistan 1-1 sau 120 phút và thắng 9-8 trong loạt luân lưu. Sau 5 trận, U23 Nhật Bản ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

U23 Hàn Quốc đang là đội giữ huy chương vàng bóng đá nam ASIAD trong ba kỳ liên tiếp. Đội bóng xứ kim chi lần lượt vô địch các kỳ năm 2014, 2018 và 2022.

Hai đội từng gặp nhau ở bán kết U23 châu Á 2026 hồi tháng 1. U23 Nhật Bản thắng 1-0 nhờ pha lập công của Kaito Koizumi. Trong 10 trận gần nhất được thống kê trước chung kết ASIAD 2026, U23 Hàn Quốc thắng 7, hòa một và thua 2. U23 Nhật Bản toàn thắng 9 trận và hòa một trận.