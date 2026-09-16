Cập nhật kết quả Thể Công Viettel vs Melbourne Victory ngày 16/9, tỷ số mới nhất

●AFC Champions League Two

Thể Công Viettel

1

-1

Melbourne Victory

Ribamar 62’

CẬP NHẬT

Clarismario Santos 58’

Trận Thể Công Viettel đấu với Melbourne City thuộc vòng bảng Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two). Trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 16/9 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây là lượt trận đầu tiên của hai đội tại vòng bảng.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thể Công Viettel vs Melbourne Victory mới nhất.

Thể Công Viettel nhập cuộc tự tin trước Melbourne Victory. Phút 14, Rimario ngã đau đớn trong vòng cấm sau va chạm với Inserra nhưng trọng tài không cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

Melbourne Victory có cơ hội ghi bàn tình huống đá phạt góc hướng thẳng về khung thành ở phút 26, buộc thủ môn Văn Việt phải cứu thua. Khoảng thời gian cuối hiệp chứng kiến thế trận cởi mở hơn khi hai đội đều có cơ hội ghi bàn.

Melbourne Victory gây sức ép đáng kể nhưng hàng thủ Thể Công Viettel vẫn đứng vững. Đội chủ nhà suýt vượt lên với cú đánh đầu trúng cột dọc của Nduka. Tuy nhiên, không bên nào tận dụng được cơ hội.

Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Thể Công Viettel đẩy cao nhịp độ ngay đầu hiệp hai. Lucas sớm đưa bóng vào lưới Melbourne Victory ở phút 46, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi chạm tay. Đội chủ nhà tiếp tục tạo cơ hội, song Trung Hiếu và Phan Tuấn Tài đều không tận dụng thành công.

Melbourne Victory bất ngờ vượt lên ở phút 58 khi Clarismario vượt qua Paulinho rồi dứt điểm chính xác. Thể Công Viettel chỉ mất 4 phút để đáp trả.

Tận dụng pha phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ đối phương, Colonna đánh đầu gỡ hòa 1-1. Những phút cuối, hai đội đều có cơ hội định đoạt trận đấu.

Phút 85, Lucas làm tường thuận lợi nhưng Brandao dứt điểm vọt xà. Ba phút sau, Melbourne Victory đáp trả với cú sút căng của Ghossaini, buộc thủ môn Văn Việt phải trổ tài cứu thua.

Không đội nào tìm được bàn thắng quyết định trong hiệp 2. Thể Công Viettel và Melbourne Victory khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1.

Thể Công Viettel

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

28

Văn Việt

TM

2

Chí Khải

5

Andre Luiz

9

Lucas Ribamar

12

Tuấn Tài

ĐT

13

Rimario

14

Paulinho

16

Trung Hiếu

18

Viết Tú

66

Damian An

97

Việt Hưng

Melbourne Victory

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

25

Duncan

TM

3

Davidson

ĐT

6

D’Arrigo

8

Valadon

11

Santos

14

Grimaldi

15

Lockyer

16

Inserra

18

Lino

23

Jelacic

44

Nduka

Thông tin trước trận Thể Công Viettel vs Melbourne Victory

Thể Công Viettel bắt đầu hành trình tại Cúp C2 châu Á 2026-2027 bằng màn tiếp đón Melbourne Victory trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng giành quyền tham dự giải đấu sau khi đội bóng giành ngôi á quân V.League mùa giải 2025-2026.

Thể Công Viettel tiếp đón Melbourne Victory trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: Thể Công - Viettel FC)

Melbourne Victory là đại diện giàu kinh nghiệm của bóng đá Australia. Đây cũng được xem là một trong những đối thủ đáng gờm nhất bảng E, bên cạnh Seoul (Hàn Quốc) và Persib Bandung (Indonesia).

Melbourne Victory hành quân tới Hà Nội với sự chuẩn bị tích cực. Trước chuyến làm khách tại Hàng Đẫy, đội bóng Australia trải qua 4 trận liên tiếp toàn thắng. Chuỗi kết quả này phần nào cho thấy trạng thái thi đấu tốt của Melbourne Victory trước ngày bước vào đấu trường châu Á.

Dù vậy, đội khách không có lực lượng mạnh nhất. Juan Mata, cựu tiền vệ Manchester United và Chelsea từng vô địch World Cup 2010 cùng tuyển Tây Ban Nha, vắng mặt ở trận đấu này.