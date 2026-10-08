Cập nhật kết quả Thể Công Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tỷ số mới nhất

●V.League 2026-2027

Thể Công Viettel

1-1

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Khuất Văn Khang 33’

ĐANG CẬP NHẬT

Antonio 16’

Trận Thể Công Viettel đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra lúc 19h15 ngày 8/10 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 3 V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Thể Công Viettel đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhanh nhất.

Thể Công Viettel

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

28

Văn Việt

TM

2

Chí Khải

9

Lucas Ribamar

11

Văn Khang

12

Tuấn Tài

ĐT

14

Paulo Martins

18

Viết Tú

34

Ngọc Tân

88

Văn Tú

89

Nhật Nam

97

Việt Hưng

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Nguyễn Thanh Tùng

TM

2

Vương Văn Huy

5

Vũ Viết Triểu

6

Helerson

7

Bùi Duy Thường

9

Daniel

19

Ngô Văn Lương

24

Trung Nguyên

26

Bùi Văn Đức

88

Antonio

90

Charles

Thông tin trận Thể Công Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thể Công Viettel khởi đầu mùa giải V.League 2026-2027 bằng chiến thắng 2-0 trước tân binh Đồng Nai. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Velizar Popov không thể duy trì đà hưng phấn khi để thua Công An Hà Nội 0-1 ở vòng đấu tiếp theo.

Thể Công Viettel đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 3 V.League 2026-2027. (Ảnh: Thể Công - Viettel FC)

Sau hai vòng đấu, Thể Công Viettel mới giành được 3 điểm, tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trước khi trở lại đấu trường quốc nội, đội chủ sân Hàng Đẫy có trận hòa 1-1 trước Melbourne Victory tại AFC Champions League 2.

Ở phía đối diện, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chưa có màn khởi đầu như mong đợi. Sau hai vòng đấu, đội bóng núi Hồng giành được 3 điểm nhờ chiến thắng trước Đồng Nai, nhưng chỉ đứng thứ 9 do kém Thể Công Viettel về hiệu số bàn thắng bại. Bên cạnh đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn sớm dừng bước tại Cúp Quốc gia sau thất bại trước Nam Định trên chấm luân lưu.