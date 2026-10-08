Cập nhật kết quả Thể Công Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tỷ số mới nhất
Cập nhật tỷ số Thể Công Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Thể Công Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hôm nay.
●V.League 2026-2027
Thể Công Viettel
1-1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Khuất Văn Khang 33’
ĐANG CẬP NHẬT
Antonio 16’
Trận Thể Công Viettel đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra lúc 19h15 ngày 8/10 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 3 V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Thể Công Viettel đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhanh nhất.
Thể Công Viettel
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
28
Văn Việt
TM
2
Chí Khải
9
Lucas Ribamar
11
Văn Khang
12
Tuấn Tài
ĐT
14
Paulo Martins
18
Viết Tú
34
Ngọc Tân
88
Văn Tú
89
Nhật Nam
97
Việt Hưng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Nguyễn Thanh Tùng
TM
2
Vương Văn Huy
5
Vũ Viết Triểu
6
Helerson
7
Bùi Duy Thường
9
Daniel
19
Ngô Văn Lương
24
Trung Nguyên
26
Bùi Văn Đức
88
Antonio
90
Charles
Thông tin trận Thể Công Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công Viettel khởi đầu mùa giải V.League 2026-2027 bằng chiến thắng 2-0 trước tân binh Đồng Nai. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Velizar Popov không thể duy trì đà hưng phấn khi để thua Công An Hà Nội 0-1 ở vòng đấu tiếp theo.
Sau hai vòng đấu, Thể Công Viettel mới giành được 3 điểm, tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trước khi trở lại đấu trường quốc nội, đội chủ sân Hàng Đẫy có trận hòa 1-1 trước Melbourne Victory tại AFC Champions League 2.
Ở phía đối diện, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chưa có màn khởi đầu như mong đợi. Sau hai vòng đấu, đội bóng núi Hồng giành được 3 điểm nhờ chiến thắng trước Đồng Nai, nhưng chỉ đứng thứ 9 do kém Thể Công Viettel về hiệu số bàn thắng bại. Bên cạnh đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn sớm dừng bước tại Cúp Quốc gia sau thất bại trước Nam Định trên chấm luân lưu.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ket-qua-the-cong-viettel-vs-hong-linh-ha-tinh-ty-so-moi-nhat-ar1044111.html